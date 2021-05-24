Samanyolu Haber /Gündem / Milli Görüş Hareketi’nin öncülerinden Süleyman Karagülle vefat etti /24 Mayıs 2021 14:55

Milli Görüş Hareketi’nin öncülerinden Süleyman Karagülle vefat etti

Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin kurucularından İslâm alimi, düşünür ve yazar Süleyman Karagülle vefat etti . Aynı zamanda Gazeteci Fehmi Koru'nun kayınpederi olan Karagülle Adil Düzen’in teorisyeni olarak kabul ediliyordu

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Milli Görüş Hareketi’nin öncülerinden, Adil Düzen’in teorisyeni Süleyman Karagülle, hayatını kaybetti.

1928 yılında Artvin Borçka’da dünyaya gelen Karagülle, babasından sarf, nahiv, belagat ve mantık gibi alet ilimleri ile tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve fıkıh usulü tahsili gördü. 1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

14 yıl kamu görevinde bulundu. 1967’de İzmir’de Akevler Kooperatifini kurdu. Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ile beraber Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. Milli Görüş Hareketi’nin öncülerindendi. Kapitalizm’e ve Sosyalizm’e alternatif olarak geliştirilen Adil Düzen’in teorisyeniydi.

1998 yılında İstanbul’da Akevler Kooperatifi’ni kurdu. Tefsir, İktisat, Fıkıh ve İslam Siyaset Teorisi’ne dair seminerler verdi ve kitaplar yazdı. Akevler Dergisi, Vesika Dergisi, Gurbet Dergisi, Kriter Dergisi, Tekyol Dergisi, İslam Medeniyeti Dergisi, Bilgi ve Hikmet Dergisinde makaleleri; Milli Gazete, Yeni Akit ve Ocakmedya’da günlük yazıları yayınlandı. Arapça ve Fransızca bilmekte olan Süleyman Karagülle, ilmî çalışmalarına İstanbul’daki Akevler’de devam ediyordu.


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