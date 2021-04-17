Milli Görüş, Strasbourg’ta inşa ettiği cami için talep ettiği 2,5 milyon euro yardımdan vazgeçti

Fransa’da Strasbourg Belediye Meclisi’nin Milli Görüş’e ait bir caminin inşası için 2,5 milyon euro mali yardımda bulunma kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.





Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, Milli Görüş Fransa İslam Konfederasyonu’nun (CIMG) mali destek talebini geri çektiğini duyurdu. Belediye Başkanı Barseghian, CIMG’nin, ‘finansman planını sağlamlaştırma ihtiyacı’ nedeniyle böyle bir karar aldığını belirtti. Milli Görüş derneğine ödenmesi gündemde olan kamu parası nedeniyle Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Strasbourg Belediye Başkanı Barseghian’ı yabancı ülkelerin Fransız topraklarına ‘karışmasına’ yardımcı olmakla suçlamıştı.





İLKELER BEYANNAMESİNİ İMZALAMAMIŞTI

CIMG’nin Fransa’da hükumetin ülkedeki Müslüman derneklerle kararlaştırdığı dini ilkeler beyannamesini imzalamayı reddettiğini hatırlatan Bakan Darmanin, hükumetin bölgedeki en üst düzey temsilcisi olan Josiane Chevalier’den tartışmalı mali destek kararının durdurulması için mahkemeye başvurmasını istemişti. Strasbourg Belediye Başkanı ise yapacakları mali desteğin, bu beyannamenin CIMG tarafından imzalanması şartına bağlı olduğunu savunmuştu.





FRANSA İMAMLARI GERİ GÖNDERMEYE HAZIRLANIYOR

Fransa’da Müslüman federasyonlarının çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi, hükumetin talepleri doğrultusunda geçen Ocak ayında ‘Fransa İslamı’ ilkeler beyannamesini kabul etmiş, ancak Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Fransa Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ve CIMG dâhil üç Müslüman kuruluş beyannameyi imzalamayı reddetmişti.





Yaklaşık 5 milyon kişiyle Avrupa’daki en büyük Müslüman cemaate ev sahipliği yapan Fransa’da hükumet, Müslüman cemaatleri, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yabancı ülkelerin etkilerinden ve radikal unsurlardan arındırmayı ve “Fransa İslam”ı oluşturmayı hedefliyor. Fransa hükumeti, ülkede görev yapan ve Türkiye, Fas ve Cezayir’den gönderilmiş 300 kadar imamın da geri gönderilmesini planlıyor.