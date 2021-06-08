Samanyolu Haber /Gündem / Milli Görüşçü isim: Peker şantajla 20 AKP'li vekili istifa ettirecek /08 Haziran 2021 12:40

Milli Görüşçü isim: Peker şantajla 20 AKP'li vekili istifa ettirecek

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in mafya-siyaset-devlet üçgenindeki kirli ilişkileri açığa çıkaran ifşaları AKP'yi sarsmaya devam ederken AKP'lileri iyi tanıyan Milli Görüşçülerden ilginç bir çıkış geldi.

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Milli Görüş'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Çalmuk, AKP içinden 20’ye yakın milletvekili Sedat Peker’in şantajıyla istifa edeceğini ileri sürdü.

Çalmuk, Politik Adam sitesinde yayımlanan yazısında, "Herkes bilmektedir ki hesap Sedat Peker’i aşan bir hesaptır. Keçi çobanının vizyonu keçi üzerine olacağı gibi, 'geçip yapıştırmaya' niyetli/ehliyetli insana verilecek görev de karanlık odanın içinde, dehlizlerde konuşulanlardan başka bir şey değildir" görüşünü dile getiriyor ve ekliyor:

"Ona, buna, olan bitene tweet atıp ahkam kesen Cumhurbaşkanı’na 'uzun ömür' dileyen, 'yanındayız' diyen Ak Parti’nin eski bakanları, belediye başkanları, yazarlar, akademisyenler sus, pus… Anlaşılan 'Geç Yapıştır Peker'den korkuyorlar. Dedik ya mahalle yanıyor, Ak Parti’li bazı isimleri de ateş aldı. Ancak bazıları saçlarını tarıyorlar, makyaj tazeliyorlar.

Ak Parti’nin 7’inci kongresinden önce Erdoğan’ın uçurumun kenarında partiyi son anda kurtardığını daha önce duymuştum. O dönem Erdoğan’ı 'Ben ne Ali Babacan’a ne de Ahmet Davutoğlu’na benzerim. 50 milletvekili ile giderim' diyenlerin tehdidinden, 'Ya o, ya biz' deyip istifa şantajında bulunanlardan bahsediliyordu.

Erdoğan, kongrede Ak Parti’nin bölünmesini son anda önledi…

'Geç yapıştır Peker' diyor ya 'kuru kahve dağıttım'…

Bu nedenle kırk yıl hatır bekliyor. 'Oy topladım, şimdi vermeyin diyeceğim' sözleri Ak Parti’nin içine yönelik bir işaret fişeği… Ak Parti içinde ballı ihale işine, meşru olmayan işlere, meşru olmayan adamlarla işe girmiş, olmadık işlere bulaşmış, tamahkarlık yapmış isimlere yönelik işaret fişeği… Geç yapıştırın, Ak Parti’den ayrılın…

Bu durumda yapılacak açıklama basit:

'Ak Parti bizim partimiz, Recep Tayyip Erdoğan liderimiz…Lakin, fakat, ama, ancak…cümleler devam ediyor. Bakanları görevden almadı, savcıları harekete geçirmedi, gereğini yapmadı…'

İstifayı yapıştırın…Kim bunlar? Sayıları 10’dan yukarı 20’den aşağı…İstifa etmezler ise eldeki görüntü sağlam… Fotoğraf, video, belge, şahit…

Şimdi Erdoğan’ı ve partiyi satışa başlayacakları güne hazırlanıyorlar…"
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