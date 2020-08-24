Milli Görüşçüler, Sabah-Takvim önünde

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak tarafından idare edilen Turkuaz Medya Grubu'na ait Takvim gazetesinin muhalefet liderlerini "Yedi aylıklar" başlıklı manşetle hedef almıştı.





Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Takvim'i protesto etti.









Sabah ve Takvim gazetesinin yer aldığı Turkuaz Medya Grubu önündeki protestoya çok sayıda Milli Gazete okuru katıldı.





TAŞKENT: BUNLAR BİR GÜN İSLAMCI DİĞER GÜN SOLCU KESİLİRLER





Gazete önünde açıklama yapan Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Başkanı Abuzer Taşkent, Takvim'i "tetikçi" diye nitelendirerek, "Takvim bir paçavradır ve bu gazete 20 Ağustos tarihinde haysiyetini sadece gazete bayilerinde 1 TL’ye satışa çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.





"İktidar silahı olarak kullananlar için tetikçilik yapan sözüm ona gazeteciler bulunmaktadır. Onlar bir gün solcu kesilirler, bir gün milliyetçi, bir gün İslamcı, bir gün de seküler ve sürekli renk değiştirirler, bukelemun gibi." diyen Taşkent, "Onlar bu menfaat uğruna her türlü iftiraya başvurur. Her türlü ahlaksızlığı sergilerler." dedi.





"SARAY SOYTARILIĞINA SOYUNANLAR..."





Turkuaz Medya’ya bağlı Takvim gazetesini yerden yere vuran Taşkent, "Başta genel başkanımızın olmak üzere, bu ülkenin muhalif liderlerine karşı arsızca, hayasızca, aşağılıkça bir saldırıda bulunmuştur." diye konuştu.





Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Başkanı Abuzer Taşkent, Takvim'i "paçavra" diye niteledi.





Taşkent şunları dile getirdi: "Bu paçavra gazete, onun basit idarecileri, toplumu provoke eden, tahrik eden bir anlayış ile hareket etmiştir. İktidara dalkavukluk yaparak, saray soytarılığına soyunanlar; tarih boyunca rezil olup gitmişlerdir. Takvim Gazetesi ve onun bu kepazeliğine onay veren yetkilileri de aynı şekilde rezil rüsva olup gideceklerdir."

