Bakan bey yine verdi veriştirdi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı’nda yaptığı konuşmaya Milli Görüş tarafından iki yüzlülük imasında bulunuldu.

Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete'de "Bakan Bey güzel konuştu!" başlıklı haberde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde zannedilenin aksine İsrail ile Türkiye ilişkilerinin altın devrini yaşadığı belirtildi.

"MAVİ MARMARA DAVASI'NDA İSRAİL'İN CEZA ALMASINI AKP ENGELLEDİ"





Haberde AKP'ye yönelik çarpıcı eleştiriler yöneltildi: "Türkiye’de hiçbir iktidarın izin vermediği İsrail’in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyeliğinin önünü 2010 yılının mayıs ayında açan… 10 vatandaşımızı uluslararası sularda şehit eden İsrail’in mahkemelerimizde ceza almasının önüne geçmek için Meclis’ten engel çıkartan… İsrail ile gizli anlaşma imzalayıp Filistin davasına ağır bir darbe vuran ve bu gizli anlaşma gün yüzüne çıkınca da suspus olan iktidarımızın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün İsrail hakkında bir kez daha 'sert' sözler söylediği sırada, (İsrail Başbakanı) Netanyahu işgal ettikleri topraklarda gövde gösterisi yapıyordu."





İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelerin dışişleri bakanları Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde toplandı.

Milli Gazete İsrail ile Türkiye arasında imzalanan gizli anlaşmanın maddelerine de yer verdi:





İŞTE İSRAİL İLE GİZLİCE İMZALANAN VE YALANLANMAYAN ANLAŞMANIN MADDELERİ 5 MADDE:





1)İsrail ve Türkiye, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından her bir ülkenin, vatandaşları yaptığı olayla alakalı suç duyurularını incelemek ve uygun olduğunda dava açmak için özel yargı yetkilerine sahip olması konusunda anlaşmıştır.





2)Türkiye ve İsrail, kendilerine ait topraklardan birbirlerine karşı herhangi bir terörist ya da askeri faaliyete izin vermeyeceğini ya da yurt dışındaki bu tarz faaliyetleri desteklemeyeceğini beyan eder.





3)Bu maksatla, Türkiye ve İsrail, kendi topraklarında herhangi bir örgüt ya da kuruluşun karşı tarafa karşı bu tarz faaliyetlere girişmemesi, planlamaması, yürütmemesi, yönetmemesi ya da finanse etmemesi için gereken tüm önlemleri alacağını garanti eder.





4)İsrail, Türkiye ile Gazze Şeridi’ndeki nüfusun yararlanacağı projelerde işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaktır.(…)





5)İsrail ve Türkiye, 22 Mart 2013’te varılan uzlaşmanın, 28 Haziran 2016’da imzalanan anlaşmanın ve bu ekte belirtilen düzenlemelerin, filo olayı ve sonrasında ortaya çıkan gelişmeler ve sonuçlarıyla alakalı süren tüm sorunları kapsadığı ve hepsini sonlandırdığı kabul edilir.