Milli güreşçi açıkladı: ’30-40 güreşçimizin kaldığı bina yıkıldı’

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yıkımın etkileri gün yüzüne çıkmaya başladı. Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedilen depremin ardından Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül Kahramanmaraş’ta güreşçilerin kaldığı binanın yıkıldığını duyurdu.







Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akgül şu ifadeleri kullandı: “Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et yarabbi!”







