Samanyolu Haber /Gündem / Milli güreşçi açıkladı: ’30-40 güreşçimizin kaldığı bina yıkıldı’ /06 Şubat 2023 14:55

Milli güreşçi açıkladı: ’30-40 güreşçimizin kaldığı bina yıkıldı’

Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından 30-40 güreşçinin bulunduğu binanın yıkıldığını ve enkaz altında sporcuların olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yıkımın etkileri gün yüzüne çıkmaya başladı. Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedilen depremin ardından Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül Kahramanmaraş’ta güreşçilerin kaldığı binanın yıkıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akgül şu ifadeleri kullandı: “Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et yarabbi!”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milli güreşçi açıkladı: ’30-40 güreşçimizin kaldığı... Sonraki Haber >>

Deprem anında ve sonrasında binalar böyle yıkıldı

Deprem anında ve sonrasında binalar böyle yıkıldı

İşte enkaz altından kurtulma anları

İşte enkaz altından kurtulma anları

Muhabir canlı yayında 7.6 şiddetindeki depremi aktardı

Muhabir canlı yayında 7.6 şiddetindeki depremi aktardı

İşte deprem anında kaydedilen videolar

İşte deprem anında kaydedilen videolar

Enkaz altından video çekererk böyle yardım istedi

Enkaz altından video çekererk böyle yardım istedi

7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar

7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar

Bursa’da zincirleme kaza.. İşte kaza anı

Bursa’da zincirleme kaza.. İşte kaza anı

Nefes kesen kurtarma operasyonu

Nefes kesen kurtarma operasyonu

Film gibi polis operasyonu

Film gibi polis operasyonu

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:36:51