Samanyolu Haber /Gündem / "Milli güvenliği tehdit ediyor" /22 Ekim 2021 13:38

"Milli güvenliği tehdit ediyor"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yine sosyal medyayı hedef aldı. Erdoğan, ‘Türk Konseyi Medya Forumu’na gönderdiği videolu mesajda, “Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, ‘savunma sanayi ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamadıklarını, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyecekleri’ anlattı. Ardından şunları söyledi:
 
"KENDİ GÖBEĞİMİZ KENDİMİZ KESECEĞİZ"

“Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında, şu gerçeği artık hepimiz açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl savunma sanayi ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Oryantalist bakış açısıyla sürekli bizlere insan hakları, demokrasi ve özgürlük dersi verenlerin, vicdan ve meslek ahlakına güvenemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz.”

"İNSANLARIN HAYATI KARARIYOR"

“Günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte tüm insanlıkla beraber biz de sık sık dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz. Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır. Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.”
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