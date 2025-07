Milli güvenlik gerekçe gösterildi gece yarısı yasaklandı

Maden işçilerinin grev hakkı “milli güvenlik” gerekçesiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ertelendi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası, karara tepki göstererek “Bu haksız ve hukuksuz karara karşı sessiz kalmayacağımızı, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Grev hakkının demokrasi ve sendikal mücadelenin vazgeçilmez bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, verilen erteleme kararının haksız ve hukuksuz olduğu belirtilerek "Emek düşmanı bu tutum karşısında, Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak her türlü yasal ve demokratik hakkımızı kullanarak mücadelemizi büyüteceğiz" ifadelerine yer verildi.





Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın grev kararı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milli güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle ertelendi. Bunun üzerine sendika, yazılı bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi.Açıklamada, aylardır süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanmasının ardından grev kararı alındığı hatırlatılırken hükümetin sunduğu zam tekliflerinin ülkenin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullar ve yüksek enflasyon karşısında tüm madencilerin ve kamu işçilerinin beklentilerinin çok altında kaldığına dikkat çekildi.Sendikadan yapılan açıklamada, "Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak, aylardır süren ve ne yazık ki bir anlaşmayla sonuçlanamayan kamu toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecinin sonucunda, konfederasyonumuz Türk İş'in aldığı grev kararıyla, bizler de grevimizi başlatma kararı almıştık.” ifadeleri kullanılırken “Bilindiği üzere, Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak, 600 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, insanca yaşayacak bir ücret ve hak ettiğimiz çalışma koşulları için taleplerimizi masaya taşıdık. Ancak gelinen noktada, hükümetin sunduğu zam teklifleri, ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullar ve yüksek enflasyon karşısında tüm madencilerin ve kamu işçilerinin beklentilerinin çok altında kaldı. Dünyanın en riskli ve en zor işkolunda çalışan madenciler, yerin yüzlerce metre altında ve yer üstünde ülkemiz için değer üretirken, geçim derdiyle boğuşmak zorunda bırakıldı.” denildi.“Yıllardır ülkemizin maden zenginliklerini işleyerek ekonomiye can veren, kimi zaman da depremde, yangında, selde, afetlerde ve madenlerde canını veren biz madenciler, hiç hak etmediğimiz bir ücret politikasına layık görülüyoruz. Alın teri ve bilek gücünden başka hiçbir sermayesi olmayan biz madencilere reva görülen bu değersizliği kabul etmiyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir ücreti bize çok görenler, sadece madenciyi yok saymıyor, aynı zamanda emeği, alin terini, ve ülkemizin lokomotifi olan işçileri yok sayıyor.” denilen açıklamada, “Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak, üyelerimizin ve tüm kamu işçilerinin haklarını korumak adına her türlü uzlaşma çabasını gösterdik. Ancak diyalog kanallarının tükenmesi ve taleplerimizin karşılanmaması üzerine, demokratik ve anayasal hakkımız olan grev kararını almaktan ve uygulamaktan başka bir çaremiz kalmadı. Şimdi de emeklerimizi ve bizi yok sayanlar, en demokratik hakkımız olan grev hakkını da elimizden alıyor.” ifadelerine yer verildi.“Bugün, Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak, emeğimizin, haklarımızın ve alın terimizin bir kez daha hiçe sayıldığı bir kararla karşı karşıyayız. Alınan grev erteleme kararı, Anayasa ile güvence altına alınmış grev hakkımızın fiilen gasp edilmesidir. Bu karar, madenlerde canı pahasına çalışan, yerin metrelerce altında ekmeğini kazanmaya çalışan binlerce işçinin sesini kısmaya yönelik kabul edilemez bir adımdır.”“Unutulmamalıdır ki grev hakkı, demokrasinin ve sendikal mücadelenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Simdi bu hakkımız da gasp ediliyor. Bu erteleme kararı, sendikal hak ve özgürlüklere vurulmuş bir darbe olmanın yanı sıra, biz madencilerin sabrını zorlayan, bizi tamamen yok sayan, geleceğe dair umutlarımızı bitiren bir tutumdur.Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak, bu haksız ve hukuksuz karara karşı sessiz kalmayacağımızı, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. tüm hukuki merciler nezdinde yasal mücadelemizi başlatacak, Anayasal haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Madencilerin yaşadığı zorlukları, taleplerimizi ve bu erteleme kararının vahim sonuçlarını kamuoyuna anlatmaya devam edeceğiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, emek örgütlerini ve duyarlı vatandaşlarımızı sesimize kulak vermeye davet ediyoruzBu yasağın, bizi sindiremeyeceğini ve haklı taleplerimizden vazgeçiremeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Emek düşmanı bu tutum karşısında, Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak her türlü yasal ve demokratik hakkımızı kullanarak mücadelemizi büyüteceğiz."