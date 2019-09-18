Samanyolu Haber /Spor / Milli halterci dünya şampiyonu oldu /18 Eylül 2019 22:13

Milli halterci dünya şampiyonu oldu

Milli halterci Şaziye Erdoğan, dünya şampiyonu oldu. Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda toplamda 169 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

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Tayland’ın Pattaya şehrinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda 45 kiloda mücadele eden Şaziye Erdoğan, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonlukla ilgili açıklamada bulunan Şaziye, şampiyonaya yoğun bir programla hazırlandığını, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ile antrenörlerinin kendisine büyük destek verdiğini belirtti.

Erdoğan, “İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım” ifadelerini kullandı.
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