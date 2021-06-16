Samanyolu Haber /Gündem / Milli maç yaynında Kanal İstanbul propagandası /16 Haziran 2021 20:07

Milli maç yaynında Kanal İstanbul propagandası

A Milli Takım'ın heyecanla beklenen Türkiye-Galler mücadelesi öncesinde yayıncı kanal TRT, Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Kanal İstanbul reklamı yaptı. Kanal İstanbul'un çevreye zarar vermesinin 'iddia' olduğu ve bu iddiaların 'Aleyhte kamuoyu oluşturmak maksadıyla servis edildiği' söylendi. İBB'den jet hızıyla tepki geldi.

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Euro 2020'de Türkiye'nin Galler ile oynayacağı mücadele öncesinde, maçın yayıncısı TRT'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘Kanal İstanbul' reklamı yapıldı.

“Kanal İstanbul ile ilgili bilimsel çalışmalar” görseller aracılığıyla anlatılırken, “Kanal İstanbul projesinin çevreye zarar vereceği iddialarının, Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak bu önemli projeyi karalamak ve aleyhte kamuoyu oluşturmak maksadıyla servis edildiği aşikardır” ifadelerine yer verildi.

İBB’DEN TEPKİ

O uygulamaya tepki gösteren İBB Sözcüsü Murat Ongun, TRT'ye şöyle seslendi, “Milli Maç öncesi İstanbulluların çoğunun karşı çıktığı bir konuda üstelik bilime aykırı, yalan bir propaganda yaptınız. Acizsiniz!”
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