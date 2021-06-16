Milli maç yaynında Kanal İstanbul propagandası

Euro 2020'de Türkiye'nin Galler ile oynayacağı mücadele öncesinde, maçın yayıncısı TRT'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘Kanal İstanbul' reklamı yapıldı.







“Kanal İstanbul ile ilgili bilimsel çalışmalar” görseller aracılığıyla anlatılırken, “Kanal İstanbul projesinin çevreye zarar vereceği iddialarının, Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak bu önemli projeyi karalamak ve aleyhte kamuoyu oluşturmak maksadıyla servis edildiği aşikardır” ifadelerine yer verildi.





İBB’DEN TEPKİ





O uygulamaya tepki gösteren İBB Sözcüsü Murat Ongun, TRT'ye şöyle seslendi, “Milli Maç öncesi İstanbulluların çoğunun karşı çıktığı bir konuda üstelik bilime aykırı, yalan bir propaganda yaptınız. Acizsiniz!”