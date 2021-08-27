Milli okçu Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak sıralama turunu birinci bitirdi ve çeyrek finalist oldu.





Yumenoshima Sıralama Alanı'nda yapılan müsabakalarda, Nihat Türkmenoğlu ve Bahattin Hekimoğlu mücadele etti. Nihat Türkmenoğlu, 12 sporcunun yer aldığı müsabakada liderliği paralimpik rekoru kırarak elde etti. Milli atıcı, 661 puanla paralimpik oyunlarda yeni rekorun sahibi oldu. Eski rekor 2016 yılında 648 puanla bir başka Türk sporcu Ömer Aşık'a aitti.





Nihat, bu derecesiyle doğrudan çeyrek finale yükselmeyi de başardı. Aynı kategoride yer alan Bahattin Hekimoğlu ise 643 puanla 5. oldu. Bahattin, son 16 turunda genel sıralamada 12. olan Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Aleksei Leonov'la eşleşti.