Samanyolu Haber /Gündem / "Milli Piyango gizli otomobil çekilişi yaptı, sonuçlar ilan bile edilmedi" /31 Mayıs 2020 13:46

"Milli Piyango gizli otomobil çekilişi yaptı, sonuçlar ilan bile edilmedi"

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Millî Piyango'nun gizli tutulan otomobil çekilişinde kazanan numaralar neden ilan edilmedi?" diye sordu.

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Çölaşan, "Ortada başka bir örnek daha var. Millî Piyango İdaresi durup dururken bir otomobil piyangosu düzenledi. Biletleri bayilerde satılmayan bir çekiliş… Korona salgını nedeniyle ek gelir elde edeceklermiş! İkramiyesi iki adet sıfır kilometre son model BMW araç. Başka bir ikramiye yok. Çekiliş geçtiğimiz 26 Mayıs günü yapılmış ve iki talihli şahıs bu otomobilleri kazanmış. Kazanan numaralar ilan edilmedi, kimselere duyurulmadı. Yine burada birkaç kez sordum; Çekiliş niçin gizli tutuldu? Kaç bilet satıldı? İdare bu işten kâr mı elde etti, zarara mı uğradı? Verilen, açıklanan herhangi bir yanıt yok." ifadesini kullandı. 

Çölaşan, Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenenlere destek için başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan paraların akıbetini bugünkü köşesinde yeniden sordu. 

Çölaşan, "Şimdi bir kez daha gelelim konumuza… Bu kampanya için sorulan çok önemli sorular vardı ama bunlardan birine bile yanıt verilemedi: Bağış kampanyasına kaç kişi katıldı? En önemli soru: Bu toplanan paralar nerelere gitti, kimlere verildi? Şimdi kafalarda ciddi kuşkular dolanıyor: Biliyorsunuz, karşımızda dev gibi duran ve çok büyük rakamlara ulaşan bütçe açıkları var. Salgın nedeniyle toplanan paracıklar sakın bütçe açığına bir çare olsun diye kullanılmış olmasın!" düşüncesini dile getirdi. 

Çölaşan, "Soruyorsunuz yanıt veremiyorlar… Çünkü bu memleketi babalarının çiftliği olarak görüyor ve öyle yönetiyorlar. İşte size korona salgını nedeniyle yaşanan biz bize yeteriz kampanyası ve bir Milli Piyango çekilişinin hazin öyküsü. Her ikisi için de sorular yanıtsız… Biz artık sormaktan utanıyoruz, onlar böyle sessiz kalmaktan utanmıyor. Paralar inşallah yerine gitmiştir! Gitse de gitmese de güle güle harcasınlar, amin!" görüşünü savundu. 
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