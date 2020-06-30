Samanyolu Haber /Gündem / Milli Piyango'da '3.5 trilyonda bir ihtimal' bakın nasıl gerçek oluverdi(!) /30 Haziran 2020 13:06

Milli Piyango'da '3.5 trilyonda bir ihtimal' bakın nasıl gerçek oluverdi(!)

İktidara yakın Demirören Grubunun aldığı Millî Piyango’da 3.5 trilyonda bir ihtimal gerçek oldu. 20 gün arayla yapılan Sayısal Loto çekilişinde 5 numara aynı çıktı. İkramiyelerin sürekli Ankara'da bir bölgeye çıkması ise dikkat çekti.

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Milli Piyango’nun 20 gün ara ile yapılan Sayısal Loto çekilişinde çıkan 5 numara da birbirinin aynısı oldu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 3.5 trilyonda bir ihtimalin gerçeklemesine tepki gösterdi.

6 BİLEN YİNE ANKARA YENİMAHALLE’DEN

6 Haziran’daki çekilişte 5-11-24-39-41-44 şanslı numaralar ilan edildi. 27 Haziran’da ise 5-11-24-30-39-41 sayıları küreden düştü. Her iki çekilişte de 5-11-24-39-41 numaralar çıktı. Sözcü’den Deniz Ayhan’a konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “20 gün ara ile iki çekiliş yapılıyor ve 6 numaradan 5’i aynı çıkıyor. Bu durum 3,5 trilyonda bir ihtimal. Bir süredir şaibe iddiaları ile gündeme gelen talih kuşu güven vermiyor. Üstelik son çekişte 6 bilen yine Ankara Yenimahalle’den…” dedi.

3.5 TRİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEKLEŞTİ

Çekilişte 3,5 trilyonda bir ihtimalin gerçek olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, “Altı adet numaranın beşi aynı çıkıyor. Üstelik 644 kişi de bu rakamları bilmiş, inanılması güç bir durum. Bu, Sayısal Loto tarihinde yapılan toplam 1335 çekiliş içinde, oynanan kolon sayısına oranla en yüksek 5 bilen kişi sayısı. Eğer Sayısal Loto çekilişlerinde 5 bilen sayısı 256 kişinin üzerine çıkıyorsa, bu durum çekilişlerdeki bilimsel hesaplamaları zorlayan bir müdahale olduğu ihtimalini artırıyor” dedi.
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