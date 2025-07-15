Milli Savunma Bakanı Güler cevapladı: PKK’lılır askere alınacak mı?

AKP’nin üç gün süren Kızılcahamam kampında “Terörsüz Türkiye” diye adlandırılan süreçle ilgili ilgili özel oturum düzenlendi. Kampta yapılan oturumlarda “Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak?” sorusu da gündeme geldi.





İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, askerlik çağına gelmiş PKK üyeleriyle ilgili, “Askerlik çağına gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı örgüt üyeleri herhangi bir eyleme katılmamışsa, askerlik görevini yapmamışsa askere alınır. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimiz hiçbir sorun olmadan askerlik yaptı orada sorun yaşanmadı” dedi.





Öte yandan kampta yapılan oturumlarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Terörsüz Türkiye’nin ekonomiye katkıları ile ilgili “Bölgedeki rahatlama yatırımlara yansıyacak” dediği de ifade ediliyor.





"GEÇMİŞTE İRADEYE HAKİM DEĞİLDİK"

Habere göre, oturumda konuşan AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ da “Geçmiş dönemlerde irade, idareye hâkim değildi ama şimdi hâkim. Asla bir pazarlık söz konusu değil. Tüm görüşmelerin tek maddesi örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması. Bu süreçte asıl odaklanılması gereken de bu. Bütün tedbirler alındı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesapladık. Her şey Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürütülüyor. Kim ne derse desin, birtakım provokasyonlara asla fırsat vermeyeceğiz. Türkiye’nin demokratikleşmesi meselesine gelince ise sadece bu konu üzerinden ele alınması doğru değil. Terör varken de Türkiye, AK Parti öncülüğünde birçok demokratik adım ve sessiz devrimlere imza attı. Dolayısıyla AK Parti’nin demokrasi çıtası bu konuyla sınırlandırılamaz” dedi.



