Samanyolu Haber /Gündem / Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu /25 Mart 2020 23:22

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" denildi.
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