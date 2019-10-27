Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlediği operasyonda terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir el-Bağdadi'yi öldürdüğünü kaydetti.





Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon hakkında Türkiye de bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuna uygun davranıldı" vurgusu dikkati çekti.





"AMERİKA İLE BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"





Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklama şu şekilde:







"1) ABD tarafından dün gece İdlib’de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.





2) ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır.





3) ABD’nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta IŞİD olmak üzere terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır."