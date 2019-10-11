Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'askerlik' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2019 yılı Askerlik yoklaması, askerlik hizmet ve celp tercihi işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanların, yoklama işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtildi.





Açıklama şöyle:





- 01 Ocak 2019 tarihinde askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanlar, yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini 31 aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.





- Yoklamaya tabi yükümlülerden 31 aralık 2019 tarihine kadar yoklamasını yaptırmayanlar hakkında 7179 sayılı Asker Alma Kanunu'nun 24’üncü maddesi gereğince işlem yapılacaktır.





- Yoklamasını yaptırdığı halde askerlik hizmet ve celp tercihlerini yapmayanlar, 31 aralık 2019 tarihine kadar e-devlet üzerinden veya askerlik şubesine müracaat ederek bu işlemlerini yapmaları gerekmektedir.





- Bu duyuru 7179 sayılı asker alma kanununun 27’nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.