Samanyolu Haber /Gündem / Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Ayasofya' açıklaması /29 Mayıs 2022 23:54

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Ayasofya' açıklaması

Son dönemde iç aksamına zarar verildiği yönünde haberlerle de gündeme gelen Ayasofya konusunda Milli Savunma Bakanlığı cephesinden bir açıklama geldi.

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İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 569. yılı münasebetiyle Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden de bir açıklama paylaşıldı.

Fethin önemine vurgu yapılan açıklamanın devamında son dönemde iç aksamına zarar verildiği yönünde haberlerle de gündeme gelen Ayasofya konusuna da değinildiği görüldü.

Mesaj dizisinin Ayasofya ile ilgili bölümünde şu ifadelere yer verildi:

- Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır.

- Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500’lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan’daki camilerin yıkılarak yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal meya hesabında paylaşılan o açıklama:



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