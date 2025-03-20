Samanyolu Haber /Gündem / Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK'ya çağrı: Bir an önce... /20 Mart 2025 12:32

Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK'ya çağrı: Bir an önce...

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Öcalan'ın çağrısına ilişkin, "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır" açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Bakanlık kaynakları, Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı sonrasında PKK'nın kendini feshine ilişkin olarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır."

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