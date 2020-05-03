Samanyolu Haber /Gündem / Milli serveti yok ettiler /03 Mayıs 2020 17:25

Milli serveti yok ettiler

Kapatılan Atatürk Havalimanı’nın 2 milyar dolar değerindeki iki pistinin üzerine yapılan Yeşilköy Hastanesi’nin inşaatı sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat söz konusu pistlerle ilgili olarak, “Stratejik önemdeki noktaları yok ettiler” dedi.

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Salgın nedeniyle yapımına başlanan İstanbul’daki Yeşilköy Hastanesi’nin kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi. Havadan çekilen fotoğraflar, 2 milyar dolarlık piste kondurulan hastanenin, kapatılan Atatürk Havalimanı’nın nasıl kullanılamaz hale getirildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

MİLLİ SERVET YOK OLDU

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, Yeşilköy Hastanesi’nin yapımı sırasında kapatılan Atatürk Havalimanı’nın üç pistinden ikisi kırılarak yok edildi. Sadece inşaat değeri milyarlarca lira olan iki pistin üzerine hastane yapılması, “Hastane yapmaktan çok Atatürk Havalimanı’nı yok etme operasyonu” olarak değerlendiriliyor. 

CHP'Lİ KARABAT İSYAN ETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “AHL’de üç pist vardı. İkisi kuzey-güney diye bilinen 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde, uluslararası standartlarda, biri de 2 bin 500 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde pist. 2 uzun pistin de ‘başı kırıldı.’ Dolayısıyla iki pist de kullanılamaz hale geldi. Stratejik noktaları yok ettiler” dedi. 
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