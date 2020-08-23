'Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları!

HaberTürk’te yayınlanan ‘GerçekFikriNe’ programına katılan Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Grubu Başkanı Necdet Pamir’in Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile girdiği diyalog gündem oldu.





Pamir, Türkiye Petrolleri genel müdüründen aldığı bilgilerle “Bütün kilit kadrolar yerlidir” diyen Hacısalihoğlu’na tepki gösterdi.





Paylaşılan bilgilerin doğru olmadığını savunan Pamir, “Ben 26 sene bu kurumda çalıştım. Sen 1 gün çalışmadın. Ben bilmiyorum da sen mi biliyorsun?” diye sorunca Hacısalihoğlu’nun soruya yanıt verememesi dikkat çekti.





Necdet Pamir, şöyle konuştu:





“Çok enteresan, Yaşar da benim çok eski dostum. Bizi izleyen Türkiye Petrolleri’nde senelerce çalışmış yer bilimciler var, hepsinin kemikleri sızlar. Siz kalkıp mevcut Türkiye Petrolleri’nin mevcut genel müdüründen brifing alıp ‘bütün kilit kadrolar yerlidir’ dediğiniz zaman bu doğru olmuyor.





Onun dediğinin geçerli olduğunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Ben Türkiye Petrolleri’nde 26 sene emek verdim. Ben bilmiyorum da siz mi biliyorsunuz?



