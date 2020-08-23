Samanyolu Haber /Gündem / 'Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları! /23 Ağustos 2020 15:24

'Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları!

AKP’li Rektör Yaşar Hacısalihoğlu’nun “sondajı kim yapıyor” sorusuyla millilik vurgusu yapmak isterken aldığı cevap karşısında zor anlar yaşadı.

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz cuma günü “doğalgaz bulduk” açıklamasının ardından Türkiye’deki petrol ve doğalgaz sondaj çalışmaları tekrar gündeme geldi.  

HaberTürk’te yayınlanan ‘GerçekFikriNe’ programına katılan Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Grubu Başkanı Necdet Pamir’in Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile girdiği diyalog gündem oldu.  
 
Pamir, Türkiye Petrolleri genel müdüründen aldığı bilgilerle “Bütün kilit kadrolar yerlidir” diyen Hacısalihoğlu’na tepki gösterdi. 

Paylaşılan bilgilerin doğru olmadığını savunan Pamir, “Ben 26 sene bu kurumda çalıştım. Sen 1 gün çalışmadın. Ben bilmiyorum da sen mi biliyorsun?” diye sorunca Hacısalihoğlu’nun soruya yanıt verememesi dikkat çekti. 

Necdet Pamir, şöyle konuştu: 

“Çok enteresan, Yaşar da benim çok eski dostum. Bizi izleyen Türkiye Petrolleri’nde senelerce çalışmış yer bilimciler var, hepsinin kemikleri sızlar. Siz kalkıp mevcut Türkiye Petrolleri’nin mevcut genel müdüründen brifing alıp ‘bütün kilit kadrolar yerlidir’ dediğiniz zaman bu doğru olmuyor.

Onun dediğinin geçerli olduğunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Ben Türkiye Petrolleri’nde 26 sene emek verdim. Ben bilmiyorum da siz mi biliyorsunuz?
 

Sen Türkiye Petrolleri’nde 1 gün çalıştın mı ki biliyorsun bunları? Laf olsun diye mi konuşuyoruz bunları? Bir iddiada bulunacaksak bunun arkası var. Nereden biliyorsun? Brifing almadın da kim söyledi? Brifing almak ayıp değil ayrıca. Ama genel müdür ne söylüyorsa bu doğrudur demek söz konusu bile değil. Ben burada 26 sene çalıştım. Ben burada genel müdür muavinliği yaptım. Ben bilmiyorum da sen mi biliyorsun? Ben petrol sondajları yaparken siz daha suya bua diyordunuz”

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