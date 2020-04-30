Samanyolu Haber /Spor / Milli Sporcunun sekiz yıl önce yaptığı doping kanıtlandı /30 Nisan 2020 09:53

Milli Sporcunun sekiz yıl önce yaptığı doping kanıtlandı

Eski milli atletlerden Gülcan Mıngır’ın Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda verdiği doping örneğinin test sonucu tekrar pozitif çıktı. Mıngır’ın Londra'da 3000 metre su engellide elde ettiği 27. derecesi iptal edildi.

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Londra 2012’de alınan kan ve idrar örnekleri üzerinde geçtiğimiz yıl rutin tekrar testler sonucunda milli atlet Gülcan Mıngır'ın örneğinin pozitif çıktığını ilan etti.

İtiraz sürecinin de tamamlanmasıyla kararı resmiyete dönüştüren IOC, Mıngır'ın Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 3000 metre su engellide elde ettiği 9:47.35'lik derecesinin ve 27'inciliğinin iptal edildiğini duyurdu. Gülcan Mıngır, 2013'te atletizmi bırakmıştı.

'Dopingle bir yere varılamaz'

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, kararın kendilerine ulaştığını ve gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. TAF’ın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamasında Çintimar, "Dopinge sıfır tolerans diyerek 2014'te başlattığımız mücadelemiz eksiksiz bir şekilde sürse de, zaman zaman eski dosyalardan negatif sonuçlar geliyor.

Bu örnek de bize gösteriyor ki, dopingle bir yere varılamaz. Aradan sekiz yıl da geçse, eninde sonunda yakalanırsınız. Çocuklarımıza yıllardır anlattığımız gibi" ifadelerini kullandı.
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