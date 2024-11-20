Milli Takım’dan ‘tarihi’ hezimet!

A Milliler bu yenilgiyle grubu ikinci sırada tamamladı. Milli Takım, Uluslar A Ligi için play-off oynamak zorunda. Türkiye, A Ligi’ne yükselmek için İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan’dan biri ile play-offta karşılaşacak.





Grubun puansız takımı Karadağ, turnuvadaki gol sayısını 4’e çıkardı. Karadağ, bugüne kadar oynadığı 5 maçta sadece 1 gol atabilmişti. Türkiye Milli Takımı ağlarına ise üç gol gönderdi. Gruptaki ilk galibiyetini Türkiye’ye karşı alan Karadağ’ın gollerini ise 29, 45 ve 73. dakikalarda Krstovic attı. Türkiye’nin tek golü ise 37’de Kenan’ın ayağından geldi.