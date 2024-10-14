Milli Takım İzlanda’yı fethetti: Müthiş geri dönüşle 4-2 kazandı













Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta İzlanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımız, nefes kesen mücadelede sahadan 4-2'lik zaferle ayrıldı ve bu zorlu deplasmanda tarihinde ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.Samsun'da Galler'i 1-0 mağlup ederek moral depolayan millilerimiz, grubun dördüncü maçında İzlanda karşısına çıktı. Maça şok bir golle başlayan ay-yıldızlılar, 3. dakikada Orri Steinn Oskarsson'un golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak golden sonra oyun üstünlüğünü eline alan milliler, birçok pozisyon bulmasına rağmen devreye 1-0 mağlup girdi.İkinci yarıya daha etkili başlayan milli takım, 52. dakikada VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı vuruşunda topa iki kez dokunması nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Bu talihsiz duruma rağmen oyun disiplinini kaybetmeyen milliler, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından çektiği harika şutla skoru 1-1'e getirdi.Mücadelenin 66. dakikasında bir kez daha VAR uyarısıyla penaltı kazanan milli takımımızda, Hakan Çalhanoğlu bu kez hata yapmadı ve topu filelerle buluşturarak durumu 2-1'e taşıdı. İzlanda, 83. dakikada Andri Gudjonsen'in golüyle eşitliği sağlasa da, 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun rakip kaleciye baskısı sonucu topu kazanan Arda Güler, milli takımı 3-2 öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşmaya son noktayı Kerem Aktürkoğlu koydu. Dakika 90+5'te ceza sahası dışından uzak köşeye şık bir plase yollayan Kerem Aktürkoğlu, maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Türkiye, İzlanda deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönerek bu sahada ilk zaferini elde etti. Millilerimiz, bu sonuçla 10 puana ulaşarak gruptaki liderliğini perçinledi. İzlanda ise dört puanla üçüncü sırada kaldı.