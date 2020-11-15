Milli takım Kadıköy'de 3-2 kazandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki beşinci maçında Rusya’yı konuk etti ve maçı zor da olsa 3-2 kazandı.







8. dakikada Miranchuk’un pasında Cheryshev, penaltı noktası üzerinde dönerek yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.





10. dakikada Zobnin’in ortasında topa iyi yükselen Zabolotnyi’nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.





11. dakikada Merih’in hatasında topu kapan Kuzyaev’in son çizgiye inerek pasını ceza alanı içine gönderdi. Cheryshev de düzgün bir dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1





24. dakikada Semenov, bire bir mücadele içine girdiği Cenk Tosun’u çekerek yere düşürdü. Maçın hakemi, Marciniak’ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.





26. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Caner Erkin’in ortasına ön direkte Kenan Karaman kafa ile vurdu ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1





28. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden kazanılan frikik atışında Cengiz Ünder’in şutu az farkla üstten auta çıktı.





32. dakikada Kaan Ayhan ile paslaşarak ceza alanı içine giren Cengiz Ünder, sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1.





46. dakikada Mirancuk net fırsatı değerlendiremedi.





52. dakikada Ozan düşürüldü, penaltıyı kullanan Cenk skoru 3-1 yaptı.





57. dakikada Kuzvyaev skoru 3-2'ye getirdi.





Kalan dakikalarda savunmamız rakibe gol izni vermedi ve Türkiye 1992 yılından beri ilk kez Rusya'yı yendi.





Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Szymın Marciniak xx, Pawel Sokolnicki xx, Radoslaw Siejka xx

Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xx (Ozan Kabak), Kaan Ayhan xx, Merih Demiral xx, Caner Erkin xx, Okay Yokuşlu x, Hakan Çalhanoğlu x, Ozan Tufan x, Kenan Karaman xx, Cengiz Ünder xx (Deniz), Cenk Tosun xx(Yusuf)

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Mert Müldür, Enes Ünal, Efecan Karaca, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Rusya: Guilherme x, Semenov x, Dzhikiya x, Kudryashov x, Zhirkov x, Ozdoev x, Kuzyaev xx, Zobnin xx, Cheryshev ? (Vyacheslav Karavaev dk. 38 ?), Miranchuk xx, Zabolotny x

Yedekler: Safonov, Dzhanaev, Roman Evgenyev, Igor Dieev, Daniil Formin, Aleksandr Sobolev, Zelimkhan Bakaev, Anton Miranchuk, Aleksei Ionov, Aleksandr Erokhin, Ivan Oblyakov

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Kırmızı Kart: Andrey Semenov (dk. 24) (Rusya)