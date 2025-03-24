Milli Takım Macaristan'ı farklı yenip A Ligi'ne yükseldi

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanına konuk oldu. A Milli Takım, Puskas Arena'daki maçı 3-0'lık skorla kazandı.





A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.





TARİHİMİZDE BİR İLK

Macaristan karşısında sahasındaki ilk maçı da 3-1'lik skorla kazanan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.





Milliler, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek.





MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.





İtalyan teknik adam, ikisi zorunlu 3 değişikliğe gitti ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan, cezalı Orkun Kökçü ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi.





Vincenzo Montella takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.





Milli takımda Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Atakan Karazor, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül, Emre Mor ve Rayyan Baniya yedekler arasında yer aldı.





MACARLARDAN SKANDAL HAREKET

Macar taraftarlardan, karşılaşma öncesindeki seremonide Türk Milli marşı okunurken ıslık sesleri yükseldi.





Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca ıslık sesleri devam etti.





İLK 11'LER

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, Dardai, Gazdag, Dardai, Varga





Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu.