Milli Takıma verilen prim yine tartışma başlattı: Millet aç, 40 milyon TL nereye gitti

2022 Dünya Kupası Elemeleri’ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan ve Letonya 3-3 berabere kalan A Milli Takım’a kupa kazanmış muamelesi yapıldı. 7 puan ile grup lideri olan Milli Takım futbolcuları pirimleri kaptı. TFF’nin galibiyet başına 100 bin Euro prim verdiği belirtildi.
TOPLAM 3 MİLYON 750 BİN EURO
Ajansspor’da yer alan habere göre; TFF’nin dağıttığı primle, ilk 11’de forma giyen oyuncu 100 bin Euro, sonradan oyuna giren oyuncu 75 bin Euro ve kadroda bulunan oyuncu da 50 bin Euro kazandı. TFF, üç maç karşılığında milli takımdaki futbolculara 3 milyon 750 bin Euro ödemiş oldu. Türk Lirası karşılığıyla 40 milyon TL’ye ulaştı.
ALMANYA 20 BİN EURO VERİYOR
Her yıl bütçe fazlası veren, Kovid-19 salgınında küçük ve büyük işletmelere karşılıksız milyarlarca Euro para dağıtan Almanya, Türk Milli Takım oyuncularına verilen parayı Dünya Kupası’nın kazanılması halinde verecek. 4 kez Dünya Kupası şampiyonu, 3 kez de Avrupa Şampiyonası’nda da zafere ulaşan Almanya Milli Takımı, EURO 2020’de şampiyon olursa futbolcu başına 300 bin Euro prim dağıtacak. Almanlar, eleme grubundaki galibiyet başına ise 20 bin Euro prim verme kararını aldı.