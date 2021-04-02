Milli Takıma verilen prim yine tartışma başlattı: Millet aç, 40 milyon TL nereye gitti

2022 Dünya Kupası Elemeleri’ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan ve Letonya 3-3 berabere kalan A Milli Takım’a kupa kazanmış muamelesi yapıldı. 7 puan ile grup lideri olan Milli Takım futbolcuları pirimleri kaptı. TFF’nin galibiyet başına 100 bin Euro prim verdiği belirtildi.





TOPLAM 3 MİLYON 750 BİN EURO

Ajansspor’da yer alan habere göre; TFF’nin dağıttığı primle, ilk 11’de forma giyen oyuncu 100 bin Euro, sonradan oyuna giren oyuncu 75 bin Euro ve kadroda bulunan oyuncu da 50 bin Euro kazandı. TFF, üç maç karşılığında milli takımdaki futbolculara 3 milyon 750 bin Euro ödemiş oldu. Türk Lirası karşılığıyla 40 milyon TL’ye ulaştı.



