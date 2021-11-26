Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off'taki rakibi belli oldu!

Türkiye A Milli Takımı'nın FIFA Dünya Kupası play-off turunda karşılaşacağı rakibi belli oldu.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları bugün TSİ 19.00'da FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleşti.
Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak.
Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.
A YOLU
İskoçya - Ukrayna
Galler - Avusturya
B YOLU
Rusya - Polonya
İsveç - Çekya
C YOLU
İtalya - Makedonya
Portekiz - Türkiye