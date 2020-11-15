Samanyolu Haber /Spor / Milli yıldız için İtalyanlar birbiriyle yarışıyor /15 Kasım 2020 19:45

Milli yıldız için İtalyanlar birbiriyle yarışıyor

İtalya'nın Milan kulübünde top koşturan 26 yaşındaki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na İtalya Serie A'nın iki dev kulübünün daha talip olduğu belirtildi.

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İtalya Seria A takımlarından Milan'da top koşturan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na iki İtalyan devi daha talip oldu. Milan ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nu Juventus ve Inter de gündemine aldı.

Tuttosport'un haberine göre, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli yıldız, kulübüyle henüz anlaşma zemini bulamadı. Bu durum İtalya'da bir transfer savaşına sebep olabilir çünkü Milan'ın rakipleri Inter ve Juventus da 26 yaşındaki orta saha ile ilgileniyor.

Bu sezon Milan formasıyla 11 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu 4 gol attı, 3 asist yaptı.
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