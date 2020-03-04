Samanyolu Haber /Spor / Milli yıldızdan üzücü haber: 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak /04 Mart 2020 19:40

Milli yıldızdan üzücü haber: 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak

Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04, milli oyuncu Ozan Kabak'ın 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04, milli oyuncu Ozan Kabak'ın 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kabak, geçen hafta ligde oynanan Schalke-Köln maçında sakatlanmıştı. 29. dakikada oyundan alınan Kabak'ın yapılan tetkiklerinin ardından sakatlık süresi belli oldu. Milli futbolcu 9-12 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Kabak'ın 12 Haziran'da EURO 2020'de oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.

Türkiye A Milli futbol Takımı, yaşanan sakatlıkların ardından EURO 2020'ye Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Cenk Tosun'dan eksik şekilde gidecek.
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