Milli yıldızdan üzücü haber: 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak

Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04, milli oyuncu Ozan Kabak'ın 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Kabak, geçen hafta ligde oynanan Schalke-Köln maçında sakatlanmıştı. 29. dakikada oyundan alınan Kabak'ın yapılan tetkiklerinin ardından sakatlık süresi belli oldu. Milli futbolcu 9-12 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
Kabak'ın 12 Haziran'da EURO 2020'de oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.
Türkiye A Milli futbol Takımı, yaşanan sakatlıkların ardından EURO 2020'ye Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Cenk Tosun'dan eksik şekilde gidecek.