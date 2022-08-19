Samanyolu Haber /Spor / Milli Yüzücü Derya Büyükuncu’ya hapis cezası istendi /19 Ağustos 2022 11:22

Milli Yüzücü Derya Büyükuncu’ya hapis cezası istendi

Corona virüs olduğunu açıkladığı tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “mağdur” sıfatıyla yer aldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince siber suç önleme kapsamında internet üzerinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri çalışmalarında @deryabuyukuncu rumuzlu Twitter hesabından Cumhurbaşkanı’nın covid olması sonrasında yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Emniyetin 5 Şubat 2022 tarihli araştırma raporunda, @deryabuyukuncu rumuzlu hesabın kullanıcısının şüpheli Derya Büyükuncu(46) olduğu tespit edildiği kaydedildi.

Şüpheli Büyükuncu’nun 4 Şubat 2022 tarihindeki paylaşımlarında “Takunyalı Führer” ibaresini kullanarak yorumlar yaptığı, 5 Şubat 2022 tarihinde de corona virüse yakalandığı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili “helva” ibaresini kullanarak çeşitli yorumlar yaptığı anlatıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Şüpheli hakkında başka suçlardan dolayı hakkında yakalama kararı bulunduğu vurgulanan iddianamede, çağrı kağıdı çıkarılmasında yarar bulunmadığı gerekçesiyle Derya Büyükuncu için 7 Şubat 2022 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı vurgulandı.

BAKANLIK KOVUŞTURMA İZNİ VERDİ

Şüpheli hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret ” suçundan kovuşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanı’ndan 21 Mart 2022’de kovuşturma izni alındığı da ifade edildi.

ELEŞTİRİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AŞAN PAYLAŞIMLAR


İddianamede, şüpheli Büyükuncu’nun kullanmış olduğu sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yapmış olduğu paylaşımların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca paylaşımların sosyal medya hesabından yapılması nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği belirtildi.

Şüpheli hakkında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik zincirleme biçiminde alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAİMİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI

Derya Büyükuncu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medyadaki paylaşımı sonrası Türkiye Yüzme Federasyonu’nca “daimi hak mahrumiyeti” cezası alması kararlaştırılmıştı.
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