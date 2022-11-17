Milliler İskoçya'yı Diyarbakır'da yendi: 2-1

Türkiye, Dünya Kupası için verilen arada İskoçya ile hazırlık karşılaşmasını 2-1 kazandı. Diyarbakır, tarihinde ilk kez bir milli maça ev sahipliği yaparken İskoçya'nın tek golünü McGinn attı. A Milli Takım, 19 Kasım Cumartesi günü de Gaziantep'te Çekya ile karşı karşıya gelecek.





Diyarbakır ve çevre illerden gelenler maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde yaklaşık 1000 İskoç taraftar da maçı statta izledi.





Mücadelenin 33. dakikasında çıktığı hava topu sonrasında yerde kalan Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisi saha kenarında yapıldı. Bir süre sonra oyuna devam edemeyeceği anlaşılan milli futbolcu oyundan çıkarken yerine Eren Elmalı oyuna girdi.

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelirken mücadeleden bir kez daha galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynanmış, Türkiye mücadeleyi 4-2 kazanmıştı. Ay yıldızlı ekibin gollerini Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan gelmişti.



MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR





18. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.

40. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı duran topa iyi yükselen Ozan kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi.

49. dakikada gelişen hızlı atağımızda Cengiz Ünder topla yarı sahayı geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Rakip savunmanın hamle yapmasını beklemeden uzak köşeye şık bir plase yapan Ünder farkı da ikiye çıkardı.

61. dakikada Soldan gelişen atakta topu taşıyan McGinn sol ayağıyla uzak köşeden ağları buldu ve skor 2-1'e geldi.



Kalan dakikalarda gol olmayınca ay-yıldızlılarımız sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.





















