Samanyolu Haber /Spor / Millilerin Letonya maçını yönetecek hakem belli oldu /28 Mart 2021 17:27

Millilerin Letonya maçını yönetecek hakem belli oldu

Millilerin 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağı Letonya maçının hakemi açıklandı.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Letonya ile oynayacağı müsabakayı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü Letonya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetecek. Daniel Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Aristotelis Diamantopoulos olacak.
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