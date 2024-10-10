Milton Kasırgası Florida'yı vurdu: 4 ölü, 3 milyondan fazla konut elektriksiz kaldı

























BBC Türkçe'de yer alan habere göre Florida'ya ulaştığında üçüncü kategoriye düşen kasırga, kıyıya çıkmasından yaklaşık 90 dakika sonra ikinci kategoriye geriledi. Kasırganın ürettiği rüzgarlar saatte 165 km'ye kadar düştü.Ancak yetkililer, kategorisi düşürülmesine rağmen Milton Kasırgası'nın halen büyük yıkım yaratabileceği uyarısını yapıyor.Milton Atlas Okyanusu'na doğru ilerliyor, ancak yine de kasırga şiddetinde rüzgarlar ve karada şiddetli yağmurlar bekleniyor. Kasırga kaynaklı deniz suyu baskınları uyarısı yapılıyor.Florida sakinleri, eyalete hortumlar, seller ve fırtına getiren Milton Kasırgası'nın vurduğu bölgeleri ziyaret etmemeleri konusunda uyarılıyor.Bölgede 3 milyonun üzerinde haneye elektrik verilemiyor; batıdaki bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor.St Petersburg ve Tampa'ya düşen yağışın yarım metreye ulaştığı ve bunun bin yılda bir rastlanacak yoğunlukta olduğu belirtiliyor.Doğu kıyısındaki St. Lucie'de yetkililer, karavan tipi evlerin bulunduğu bir yerleşimde dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Florida Valisi Ron DeSantis, bölgeden tahliye edilemeyenlerin iç mekanlarda ve güvenlik önlemleri alarak beklemesi gerektiğini söyledi.ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Milton Kasırgası'nın şiddetini ilk olarak Kategori 5 olarak açıklamıştı.Hızları saatte 250 km'nin üzerinde olan kasırgalar, Kategori 5 seviyesinde kabul ediliyor.Kasırganın üç milyondan fazla nüfusa sahip olan Tampa kentinde büyük yıkım yapabileceği değerlendiriliyordu. Son bilgilere göre Tampa'da geniş ölçekli bir yıkım yaşanmadı.Eyaletteki 51 bölgede Olağanüstü Hal ilan edilirken, 31 bölgeye tahliye emri verildi.Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), 1200 arama kurtarma personeliyle kasırganın kıyıyı vurması öncesi hazır durumdaydı.ABD Başkanı Joe Biden da Milton Kasırgası’nın “Son 100 yılda ABD’deki en kötü fırtınalardan biri” olabileceği konusunda uyarmıştı.Eyaletteki yüzlerce uçuş iptal edildi, bazı havalimanları da kapandı.Florida eyaleti iki haftadan kısa bir süre önce başka bir kasırgayla karşı karşıya kalmıştı. Helene Kasırgası'nda en az 225 kişi öldü, yüzlerce kişi de halen kayıp.Kasırgadan etkilenebileceklerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için de hazırlıklar yapılıyor.FEMA, 20 milyon öğün yemek ve 40 milyon litre su dağıtımına hazır durumda olduklarını açıkladı.ABD Başkanı Biden Almanya ve Angola’ya düzenlemeyi planladığı seyahatlerini erteledi.Tahliye edilenler arasında Tampa'nın yaklaşık 6,4 km. güneybatısındaki bir ABD Hava Kuvvetleri üssü de bulunuyor.MacDill üssündeki personel ismi ve tanklar açıklanmayan başka yerlere taşındı.Üste yaklaşık 6.600 askeri ve sivil personel çalışıyor.ABD medyası Milton Kasırgası ile ülke tarihindeki en büyük hava kaynaklı afetlerden birine yol açan Katrina Kasırgası arasında da bağlantı kuruyor.2005 yılında 2000'e yakın insanın hayatını kaybettiği Katrina Kasırgası’nın yarattığı yıkım halen hafızalarda taze.Ülkenin güney batısındaki Louisiana eyaletini vuran bu fırtınada haftalarca mahsur kalan afetzedeler oldu. On binlerce kişi stadyumlara yerleştirildi.Dönemin ABD Başkanı George Bush kurtarma operasyonunda hükümetinin hata ve eksikliklerinin sorumluluğunu üstlendiğini açıklamıştı.