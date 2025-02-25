Milyar dolarlık 'araç muayene ihalesinin' arkasındaki AKP'li kim?

TÜRK ORTAK AKP'YE YAKIN

Türkiye’de her yıl 13 milyonu aşkın aracın periyodik muayenesi ile egzoz gazı emisyon ölçümünün yapıldığı araç muayene istasyonları 2027’den itibaren el değiştiriyor. Araç muayene istasyonlarının 2027-2047 döneminde işletme hakkını elde edecek şirketleri belirlemek için yapılan ihalede en yüksek teklifi 1 milyar 720 milyon dolarla MOI Ortak Girişim Grubu verdi.En yüksek teklifin toplam büyüklüğü KDV dahil 2 milyar 64 milyon dolar (bugünkü kurlarla yaklaşık 75 milyar TL) oldu. MOI ortaklığı Türkiye’den Met- Gün İnşaat’ın yanı sıra Itversia Gestion S.L. (İspanya), Opus Group AB (ABD) ve VTV Norte SA (Arjantin) firmalarından oluşuyor. Yabancı ortakların AB ülkelerindeki araç muayenesinde önemli ağırlığı bulunuyor.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndaki (ÖİB) ihale iki ayrı grupta yapıldı. MOI birinci grubun ihalesine 830 milyon dolar, ikinci grubun ihalesine de 890 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi. Araç muayene ihalesini 2007 yılında 20 yıllığına kazanan ve 18 yıldır işletmeyi sürdüren Doğuş Grubu ihalede ilk elenen oldu.Alman’ün önderliğindeortaklığı iki grup için toplamda 1 milyar 709 milyon dolarlık teklife (KDV dahil 2.051 milyon dolar) kadar çıktı. Ancak ipi göğüsleyen MOI ortaklığı oldu. İhalede en yüksek teklifi MOI verse de kazananı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) ile Rekabet Kurulu’nun vereceği kararların ardından iktidar açıklayacak.MOI Grubu’nun yerli ortağı Met-Gün İnşaat’ın sahibi Batmanlı iş insanı Metin Güneş, inşaat, turizm ve enerji yatırımlarıyla biliniyor. Şirketin yıllık ortalama 1 milyar dolarlık ciroya sahip olduğu ifade ediliyor. Güneş’in ismi, kırmızı bültenle aranan’un videolarında da geçmişti.Yakut, Güneş’in AKP’li bakanlarla yakın ilişkide olduğunu iddia etmişti. Muazzez Ersoy ile yakın dostluğu olduğu bilinen Güneş’in oğlu Kadir Güneş de şarkıcı Aleyna Tilki ile anılmış; kızı Gülnur Güneş’in milyonluk düğününe Tarkan ve Ebru Gündeş katılmış, nikah şahitliğini de AKP sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul valisi Ali Yerlikaya, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile işadamı Cemal Kalyoncu yapmıştı.