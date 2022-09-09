Samanyolu Haber /Politika / Milyar dolarlık şirket Bilal Erdoğan'ın çaycı arkadaşına nasıl peşkeş çekildi? /09 Eylül 2022 12:58

Milyar dolarlık şirket Bilal Erdoğan'ın çaycı arkadaşına nasıl peşkeş çekildi?

Gazeteci Adem Yavuz Arslan, milyar dolarlık dev bir şirketin, nasıl Bilal Erdoğan'ın çayocağı sahibi arkadaşına, yok parasına peşkeş çekildiğini, yine ''Bilal'e anlatır gibi'' anlatıyor. Adem Yavuz Arslan uzun tek bir video yapmak yerine, kısa iki video hazırlamış. Samanyoluhaber ailesi olarak, ikisini de sırayla ve DİKKATLİCE izlemenizi tavsiye ederiz.

Milyar dolarlık şirket Bilal Erdoğan'ın çaycı arkadaşına nasıl peşkeş çekildi

Gazeteci Adem Yavuz Arslan, YouTube kanalında 'Erdoğan'ın çantacıları' üst başlığı ile ard arda iki video yayınlayarak, Türkiye'nin en büyük özel şirketlerinden birinin Bilal Erdoğan'ın arkadaşına peşkeş çekilmesi özelinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk ağını çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

Kamuoyunun, 17 25 Aralık tapelerinden de hatırladığı gibi, Recep Tayyip Erdoğan, eğer ortada bir 'kupon arazi' , göz koyduğu bir şirket varsa, bunu türlü ayak oyunları ile kendi kasasına aktarmakta çok mahirdir.

Adem Yavuz Arslan da bu ayak oyunlarının nasıl işlediğini, Erdoğan'ın 'kupon' şirketlere ve 'Kupon' arazilere, hangi adamları, hangi çantacıları kullanarak nasıl çöktüğünü, Bilal Erdoğan'ın vasıfsız arkadaşlarının bu çökmelerde nasıl kullanıldığını anlatıyor.

MİLYAR DOLARLIK ŞİRKETİ ÇAYCIYA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ?

Arslan, örnek olarak çnemli bir dosyayı dikkatlerimize sunuyor.

Bilal Erdoğan'ın arkadaşı olmaktan başka vasfı olmayan, bir çay ocağı bir nargile kafe işletmecisinin, nasıl F*tü iddiasıyla el konulan milyar dolarlık bir enerji tedarik şirketlerini, hem de yok parasına satın alabildiğini anlatıyor.

İşte Erdoğan ve ailesinin koordine ve kpntrol ettiği kirli ilişkiler ağında, Hollanda'da, İsviçre'de birer gün arayla kurulan paravan şirketlerin, Rus oligarklerın, Kuzey Kore'nin ürkütücü hikayesi.








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