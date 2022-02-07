Milyarder Bezos'a Hollanda'da çürük yumurtalı saldırı tehditi

Amazon’un sahibi milyarder Jeff Bezos, Hollanda Rotterdam’da 417 metrelik “mega” yat inşa ettiriyor. Hollanda medyası, Bezos’un yatının limandan ayrılabilmesi için 100 yıllık Koningshaven Köprüsü’nün bir bölümünün kaldırılabileceğini kaydetti.





Business Insider’a konuşan Rotterdam Belediyesi Sözcüsü Frances van Heijst, köprünün bir kısmının sökülebileceğine izin verilebileceğini söyledi. Rotterdam halkı Jeff Bezos’u protesto etmek için sosyal medya platformu Facebook üzerinden “Jeff Bezos’un süper yatına yumurta atalım” başlıklı bir etkinlik planladı.





Açıklamada, “Tüm Rotterdamlılara sesleniyoruz, yanınıza bir kutu çürük yumurta alın ve Jeff’in Rotterdam’dan geçen süper yatına toplu halde yumurta atalım” denildi. Etkinliğin 1 Haziran’da yapılması planlanırken, şimdiden binlerce Hollandalı protestoya katılacağını kaydetti.





Bezos’un yaklaşık 500 milyon dolara inşa ettirdiği yatın direkleri çok uzun olduğundan ötürü Koningshaven Köprüsü’nün altından geçemeyeceği söyleniyor. Yerel halk arasında “De Hef” olarak adlandırılan köprü 100 yaşında ve şehrin önemli simgelerinden beri. Köprü, 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından yıkılmış, savaş sonrasında restore edilmişti. 1993 yılındaysa ulusal anıt olarak kabul edilmişti. Belediye, 2017’de yenilenen köprünün, bir daha yıkılmayacağı konusunda söz vermişti.