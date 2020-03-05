Samanyolu Haber /Gündem / Milyarder iş insanı Bloomberg, ABD'deki başkanlık yarışından çekildi /05 Mart 2020 09:58

Milyarder iş insanı Bloomberg, ABD'deki başkanlık yarışından çekildi

Milyarder iş insanı Michael Bloomberg ABD'de devam eden başkanlık yarışından çekildi. Bloomberg, Demokrat Parti'den aday adayıydı

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ABD'deki Demokrat aday adaylarından milyarder iş insanı Michael Bloomberg, başkanlık seçimi yarışından çekildi.

Başkanlık yarışına sonradan katılan ve seçim kampanyasına yarım milyar dolardan fazla para harcayan eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, yarıştan çekildiğini Twitter'dan duyurdu.

Bloomberg, Twitter'daki hesabından ''3 ay önce Donald Trump'ı yenmek için başkanlık yarışına katıldım. Bugün yine aynı nedenle yarıştan çekiliyorum. Trump'ı yenmek, en iyi adayın arkasında birleşmekle başlar ve bu kişi de arkadaşım harika bir Amerikalı olan Joe Biden'' paylaşımında bulundu.
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