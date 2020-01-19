Milyarder işadamına rekor ceza!

Madrid 27 nolu Ceza Mahkemesi, Bankinter bankasının eski başkanı ve milyarder işadamı Jaime Botin hakkındaki tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili davada kararını açıkladı.





Mahkeme dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun "Genç Kadın Başı" isimli tablosunu izinsiz olarak İspanya dışına çıkarmaya çalışmak suçundan Botin'i 18 ay hapse mahkûm etti.





Botin tablonun değerinin iki katına denk gelen 52,4 milyon euro para cezası da ödeyecek.





MÜZAYEDE İPTAL EDİLDİ





Picasso'nun 1906'da çizdiği "Genç Kadın Başı" tablosunu 1977'de satın alan Botin, 6 Şubat 2013'te Londra'daki Christie's müzayede evinde bu tabloyu satma girişiminde bulunmuştu.





Ancak İspanya'daki Tarihi Varlıklar Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince kültürel değer sayılan Picasso'nun eserlerinin İspanyol devletinin izni olmadan yurt dışına çıkarılması yasak olması sebebiyle müzayede gerçekleştirilememişti.





Söz konusu tablo, Botin'e ait olan ve Korsika Adası'nda bulunan bir yatta 2015'te polisin düzenlediği operasyonla ele geçirilerek İspanya'ya getirilmişti.





DEVLET ENVANTERİNE KAYDEDİLECEK





Madrid'deki mahkeme, Botin'e ait olan tablonun İspanyol devletinin envanterine geçirilmesine karar verdi.





Savcılık, Botin hakkında 4 yıl hapis ve 100 milyon euro ceza talep ederken, mahkemenin verdiği cezanın temyiz edilebileceği bildirildi.





İşadamı Botin, 18 aylık hapis cezası kararını temyiz mahkemesine taşıyacak.