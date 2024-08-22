Milyarderin lüks yatını hortum saniyeler içinde yutmuş

Teknenin neden battığıyla ilgili incelemeler sürerken dile getirilen olasılıklar arasında, sıcak hava nedeniyle kapı ve pencerelerin açık bırakılmış olması ve fırtına sırasında bu nedenle geminin çok hızla su almış olması tezi de yer alıyor.

İngiliz milyarderin 'çalışanlarına ödül gezisi'ymiş

İtalyan kamu yayıncısı Rai, arama çalışmalarına destek vermek için İngiltere’den de uzman ve müfettişlerin bölgeye gideceğini duyurdu.

İklim krizi etkisi var mı?