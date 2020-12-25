Samanyolu Haber /Dünya / "Milyarderler de elini taşın altına koysun" /25 Aralık 2020 13:40

"Milyarderler de elini taşın altına koysun"

Koronavirüs salgınına karşı sürdürülen uluslararası mücadelede yer yer finansman zorlukları yaşanıyor. Almanya Kalkınma Bakanı Müller, dolar milyarderlerinin bu konuda devreye girmesi gerektiği görüşünde.

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Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, dünya çapındaki milyarderlerin küresel koronavirüs salgını ile mücadeleye daha fazla katkı sağlaması gerektiğini ifade etti. "Krizden kazançlı çıkan süper zenginlerin şimdi gönüllü olarak, krizin aşılması için yürütülen çalışmaların finansmanına katkı sağlamasını makul bulurdum" diyen Müller, bunun için milyarderlerin, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında oluşturulacak bir dayanışma fonuna para aktarabileceğini belirtti. 

DW Türkçe'de yer alan habere göre Müller, Funke Medya Grubu'na ait gazetelerde cuma günü yayınlanan röportajında, oluşturulabilecek böyle bir fonun yanı sıra milyarderlerin, doğrudan küresel aşı girişimi Covax'ı ya da sığınmacı kamplarındaki gıda yardımlarını destekleyebileceğini vurguladı.

Sadece e-Ticaret devi Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un geçen aylarda servetine 70 milyar dolar (57 milyar euro) kattığının altını çizen Bakan Müller, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in de günlük kazancının zaman zaman 8 milyar dolara kadar çıktığını vurguladı. Müller, "servetlerini, gönüllü olarak insani amaçlar uğruna kullanan milyarderlere bir örnek" olarak Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda tarafından yönetilen ve sağlık alanındaki çalışmaları destekleyen vakfın faaliyetlerini gösterdi.

Koronavirüs salgınına karşı aşı, ilaç ve terapi geliştirme çalışmaları yürüten uluslararası girişimlerin halihazırda 28 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu dile getiren Bakan Müller, BM çatısı altında faaliyetlerini yürüten Dünya Gıda Programı gibi insani yardım programlarının da sadece 2020 bütçelerinde beş milyar euro açık olduğunu ifade etti. 
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