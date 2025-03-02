Milyarderlere büyük DeepSeek şoku: Servetleri buharlaştı

Ocak ayında servetlerine 314 milyar dolar ekleyen dünyanın en zengin isimleri, Şubat’ta büyük bir kayıpla sarsıldı. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Larry Ellison gibi teknoloji devleri için yılın başındaki yükseliş yerini keskin bir düşüşe bıraktı.





Nefes'te yer alan Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, sadece dört büyük isim Şubat ayında toplam 138 milyar dolar kaybetti. En büyük darbeyi alan isimlerin başında gelen Elon Musk, 433 milyar dolarlık servetinin 349 milyar dolara gerilemesiyle büyük bir çöküş yaşadı.





Meta CEO’su Mark Zuckerberg 11 milyar dolar, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ise 9 milyar dolar kaybetti.





Bu ani çöküşün başlıca nedenlerinden biri, Çin merkezli teknoloji şirketi DeepSeek’in yükselişi olarak görülüyor.