Milyarlarca dolarlık dolandırıcılık hikayesi cezaevinde bitti: Elizabeth Holmes teslim oldu

Mayıs ortasında, bir mahkeme, ilk mahkumiyete itiraz değerlendirilirken, kefaletle serbest kalma talebini reddetti. Holmes, 11 yıllık cezasını Teksas'ta asgari güvenlikli bir hapishanede çekecek.



Stanford Üniversitesi mezunu Elizabeth Holmes, daha önce hiç duyulmamış bir fikir ile Silikon Vadisi’ne giriş yaptı. Holmes, kan testi teknolojisinde çığır açan bir teknoloji geliştirdiğini öne sürdü, onlarca prestijli yatırımcıdan dev yatırımlar aldı, basında pek çok kez adı geçti.





Üstelik tüm bu vaatleri verdiği şirketi Theranos’u henüz 19 yaşındayken, 2003 yılında kurmuştu. O zamanlar 700 milyon dolar gibi inanılmaz miktarda yatırım almayı başardı. Üstelik 2013-2014’lü yıllarda şirketin değeri 10 milyar doları aştı.