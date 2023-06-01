Milyarlarca dolarlık dolandırıcılık hikayesi cezaevinde bitti: Elizabeth Holmes teslim oldu

Mayıs ortasında, bir mahkeme, ilk mahkumiyete itiraz değerlendirilirken, kefaletle serbest kalma talebini reddetti. Holmes, 11 yıllık cezasını Teksas'ta asgari güvenlikli bir hapishanede çekecek.
Stanford Üniversitesi mezunu Elizabeth Holmes, daha önce hiç duyulmamış bir fikir ile Silikon Vadisi’ne giriş yaptı. Holmes, kan testi teknolojisinde çığır açan bir teknoloji geliştirdiğini öne sürdü, onlarca prestijli yatırımcıdan dev yatırımlar aldı, basında pek çok kez adı geçti.
Üstelik tüm bu vaatleri verdiği şirketi Theranos’u henüz 19 yaşındayken, 2003 yılında kurmuştu. O zamanlar 700 milyon dolar gibi inanılmaz miktarda yatırım almayı başardı. Üstelik 2013-2014’lü yıllarda şirketin değeri 10 milyar doları aştı.
Holmes’ün çok küçük kan örneğiyle hızlı ve yüksek doğrulukta kan testi vadeden teknolojisi, 2015 yılına kadar neredeyse hiç şüphe çekmedi. Fakat durumu değiştiren şey, Wall Street Journal’da çalışan gazeteci John Carreyrou’nun tespiti oldu. John, teknolojinin var olmadığı gerçeğini ortaya koydu.
Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Holmes’ün 4,5 milyar dolarlık kişisel serveti puf oldu, davalar ve sınırlamalar yıllar boyu sürdü. 2018 yılındaysa şirket resmen kapatıldı. Holmes ve şirketin başkanı Sunny Balwani, Kasım 2018’de resmen dolandırıcılıkla suçlandı. Davalar, araya COVID-19 da girince 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleşti.
Holmes, Texas'taki tamamı kadınlardan oluşan minimum güvenlikli bir hapishanede mahkum oldu.