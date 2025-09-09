Samanyolu Haber /Teknoloji / Milyarlarca insanı ilgilendiriyor: WhatsApp'a 'güvenlik açığı' davası /09 Eylül 2025 09:31

Milyarlarca insanı ilgilendiriyor: WhatsApp'a 'güvenlik açığı' davası

WhatsApp’ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, milyarlarca kullanıcının güvenliğini tehlikeye atan açıkların kapatılmadığını öne sürerek Meta’ya dava açtı. Baig, kullanıcı verilerine binlerce çalışanın erişebildiğini ve şirketin siber saldırılarla yeterince mücadele etmediğini iddia etti.

ABD merkezli Meta şirketinin mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın eski güvenlik şefi, uygulamanın milyarlarca kullanıcısını riske atan güvenlik ve gizlilik açıklarının yetkililerce dikkate alınmadığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.

ŞOK İDDİALAR
New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, WhatsApp'ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, siber güvenlik endişeleri nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Meta'ya yönelik bazı iddialarla mahkemeye başvurdu. Baig, California Kuzey Bölge Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde şirketi, milyarlarca WhatsApp kullanıcısını tehlikeye atan güvenlik ve gizlilik açıklarına karşı gerekli adımları atmamakla suçladı.

HASSAS VERİLER RİSK ALTINDA MI?
Binlerce şirket çalışanının, WhatsApp kullanıcılarının hassas verilerine erişebileceğini belirten Baig, Meta'nın ayrıca her gün 100 binden fazla hesaba yönelik siber saldırılarla da uygun şekilde mücadele etmediğini ifade etti.

'UYARDIM, İŞTEN ÇIKARILDIM'
Baig, denetimleri sırasında tespit ettiği güvenlik zafiyetleri konusunda şirketin üst yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg dahil yetkililerini uyardığını ancak şubatta bu girişimine "misilleme" olarak işten çıkarıldığını savundu.

Bir Meta sözcüsü ise konuya ilişkin açıklamasında, davadaki iddiaları, "düşük performansı nedeniyle işten çıkarılan eski bir çalışanın, ekibimizin sıkı çalışmalarını yanlış temsil eden iddiaları" şeklinde nitelendirerek reddetti.
