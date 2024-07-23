Milyarlık dev konut ihalesi AKP'li isme gitti

AKP’ye yakınlığıyla bilinen isimlere verilen ihalelere bir yenisi daha eklendi. Hatay Arsuz’a inşa edilecek 662 adet konutun dördüncü etap çalışmalarına yönelik 14 Haziran’da ihale düzenlendi.



BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; TOKİ koordinesinde düzenlenen ihaleye, “Kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı olarak” kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemi kullanıldı. İhaleye toplam yedi şirket teklif verdi.



Teklifleri inceleyen ihale komisyonu, 2018 yılındaki genel seçimlerde AKP’den Diyarbakır Milletvekili Aday Adayı olan Aziz Özkılıç’ın şirketi Özkılıç Yapı İnşaat’ın teklifini kabul edilebilir bulundu. TOKİ ile Özkılıç’ın şirketi arasında 12 Temmuz’da 2 milyar 48 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.