Milyarlık havalimanının çöküşü çok kolay oldu

BirGün'ün haberine göre, Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, İstanbul'da büyük sıkıntı yarattı. Ancak tüm bu yaşananlar içinde en göze çarpan ve en çok tartışılanı AKP'nin büyük reklamlarla tanıttığı ve 10,2 milyar euroya malolan ve dünyanın en pahalı 4. havalimanı olan İstanbul Havalimanı oldu. Önceki gün saat 15'te iniş ve kalkışa tamamen kapatılan havalimanınında esaret 30 saati aştı. Yüzlerce yolcu uçak içinde saatlerce kapalı kaldı. Yatacak yer bulamayanlara bir karton verildi. Yolcular yerlerde yatarak sabahladı. Havalimanında pistler tamamen kapandı. Ancak asıl felaketi, yaklaşık bir yıl önce açılan uydu kargo binasının çatısı, yoğun kar birikimi nedeniyle çökerek yerle bir oldu.Yapılan açıklamada, kazada yaralanan olmadığı bildirildi.Saatlerce havalimanında mahsur kalan turistler sloganlarla protesto etti. Turistler " We need hotel" diye bağırdı. Protestolar nedeniyle havalimanına çevik kuvvet ekipleri gönderildi.Tüm bu yaşananlar havaalanının inşaat aşamasında uzmanların uyarılarını akıllara getirdi. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun Aralık 2014’te hazırladığı 3. Havalimanı Teknik Raporu’nda, ÇED raporunda meteorolojik değerlendirmenin eksik olduğuna dikkat çekilmişti. Havalimanı yakınlarında meteoroloji istasyonu olmadığı hatırlatılan raporda, “Yılda 150 milyon kişinin taşınacağı bir havalimanında meteorolojik parametrelerin gerçekliğe uygun olarak ölçülebilmesi için proje alanında bir meteoroloji istasyonu kurulmalı ve en az 5 yıllık bir ölçümden sonra projenin yapılıp yapılmayacağına karar verilmelidir” denildi.Piste iniş ve kalkışların sorun yaratacağına dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi: “Raporda ayrıca iklim değişikliğinden kaynaklanan riskler de değerlendirilmemiştir. ÇED’e göre yılın 107 günü fırtınalı, 65 günü ise yoğun bulutlu olan bu kıyı bölgesinde hava taşımacılığı ve piste iniş kalkışların fiziksel şartları bakımından sorun yaratabilir.”Önceki gün saat 14.00 civarı tüm uçak seferleri iptal edildi.Karın sürmesi nedeniyle sık sık uzatılan sefer iptalleri son olarak dün gece 00.00’a kadar süreceği belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise dün saat 12.00 itibariyle İstanbul Havalimanı’nda 1 pistin açıldığı belirtildi.İstanbul Havalimanı'nda yaşananları değerlendiren Emekli Pilot Bahadır Altan, "Kar sadece İstanbul'a yağmıyor. Bulgaristan'a, Romanya'ya Avrupa'ya daha çok kar yağdı. Bugün İstanbul'a inemeyen THY uçakları Avrupa ülkelerinde kaldılar. Çetin kış koşulları yaşayan o ülkelere kar mı yağmıyor. Orada yaşanan kapanmalar, dakikalar, saatler içerisinde çözülüyor. Ancak İstanbul Havalimanı hem seçilen yer itibariyle hem de dünyanın en büyüğünü yapma sevdasından, inadından dolayı, pistler açıkken bile birçok sorun yaşanıyor" dedi.Yaşananların sürpriz olmadığını göz göre göre geldiğni belirten Altan, "İstanbul Havalimanı yapılırken de işletilirken de liyakat göz ardı edildiği için, uzmanlara başvurulmadığı için, kamuoyundan gizli saklı rant hesaplarıyla hareket edildiği için bunları yaşıyoruz. Bakın hâlâ metro yok, havalimanı alalacele açıldıktan bir yıl sonra temeli atıldı. Dünyanın en büyük havalimanını yapıldığını ifşa edip buraya İstanbul gibi bir metropolde insanların nasıl ulaşacağını düşünmüyorlar. Şimdi bunu bir de İBB üzerine atmaya çalışıyorlar.Atatürk Havalimanı'nı kapatmanın ne kadar yanlış olduğunu gördüler. Bu yüzden yeniden açılmasını olanaksız kılmak için sanki başka yer yokmuş gibi pistler üzerine bir de hastane inşaa ettiler. Biz İstanbul'a yapılan bu büyük kötülüğün sonuçlarını yaşıyoruz, yaşananlar sürpriz olmadı" diye konuştu. Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına ilişkin konuşan Altan, "İstanbul Havalimanı, Karadeniz'den gelen hem rüzgarlara hem yağışlara, bütün hava akımlarına açık bir yer. Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yer ise kuzeyden gelen hava akımlarına karşı bir dalga kıran gibi coğrafi şemsiyeye sahip. Her şeyi göze alarak yaptılar ama hiç bir hazırlık yok. En büyük havalimanında örneğin bir tane buzlanma giderecek “De İce” istasyonu çalışıyor, uçaklar saatlerce sıra bekliyor. En azından yeterli teçhizatla bir pist ve taksi yolları açık tutulup havalimanı kısmen işlek kılınanilirdi" ifadelerini kullandı.Altan son olarak kargo binasının çökmesine ilişkin ise şöyle konuştu: Kargo bölümündeki çökme havacılıkla ilgili değil. İlk de değil. Daha önce de ekip terminal binasının çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Bu beşli çete gibi inşaat firmalarının, bütün ülkeye attığı kazıklardan biri."Yaşananların sebebini hatalı yer seçimi olarak değerlendiren TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar, İstanbul’u olumsuz etkileyen kar yağışı sonrasında gündeme gelen hava limanı tartışmalarının iki hattı var. Biri Yeni Havalimanı’nın yer seçimi, diğeri Atatürk Havalimanı’nın neden kullanım dışı bırakılmasıı" dedi.Yeni havalimanının yer seçiminde bir planlama süreci işletilmediğini hatırlatan Atlar, "Yeni havalimanının yer seçimi, bu bilimsel çerçevenin dışında, uygun büyüklükteki bir alan arayışı ve kamulaştırma maliyetleri anlamında elverişli bir saha tercihiyle biraz da gelişigüzel yapıldı. Yeni havalimanı için kesilen ağaçlar, bu nedenle zarar gören ve tahrip olan doğal ekosistem, jeolojik handikapların yanı sıra meteorolojik eşikler de dikkate alınmadı. Liman sahası karadeniz kıyısında, normal zamanlarda bile yoğun sis ve şiddetli rüzgar potansiyeli yüksek bir alan. Havalimanı açıldıdıktan sonra da, liman hizmetlerinin ve hava trafiğinin olumsuz koşullarda aksadığına birçok kez tanık olduk. Bu aksamalar yaşanan her olumsuz hava durumunda ne yazık ki sürekli tekrar edecek" diye konuştu. Atatürk Havalimanı ile kıyaslayan Atlar şu ifadeleri kullandı: "Üstelik yeni havalimanının raylı sistem bağlantısının olmayışı ve kent merkezine uzaklığı, acil müdahale ve tahliye konularında yetersiz olduğu bir diğer konu. Tam bu noktada Atatürk Havalimanının avantajları ve güçlü yönleri öne çıkıyor. Atatürk Havalimanı donanımı ve altyapısıyla dünyanın en iyi havalimanlarından biriydi. Atatürk Havalimanı gibi saat gibi işleyen bir merkezin hiçbir sebep olamadan kapatılıp İstanbul’un taşıdığı bir çok handikapa rağmen yeni havalimanına mahkum bırakılması hem kamu kaynakları adına hem de bu kent için verilmiş en yanlış kararlardan biridir."