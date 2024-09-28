Samanyolu Haber /Gündem / Milyarlık vurgunda onlarca kişiye tutuklama /28 Eylül 2024 11:00

Milyarlık vurgunda onlarca kişiye tutuklama

Antalya merkezli 30 ilde düzenlenen forex dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 133 şüpheliden 79'u tutuklandı.

SHABER3.COM

Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ilde gözaltına alınan 133 zanlıdan 79'u tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 9 ay süren çalışmanın ardından başlatılan operasyonda, farklı kentlerde gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 133 zanlının işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 133 zanlıdan 79'u tutuklandı, 54 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELEBAŞI FİRARİ

Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişinin daha önceki forex operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 6 kişinin yurt dışında, suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen A.K.'nin de aralarında bulunduğu 26 kişinin ise firari olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

206 PARAVAN ŞİRKET

Farklı kentlerde 206 paravan şirket kuran örgüt üyelerinin, "FOREX" uygulamasının internet sitesine girerek yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçtiği, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı veya aracılık faaliyetlerini yürütüyor izlenimi uyandırdıkları tespit edilmişti.

18 MİLYAR TL PARA TRAFİĞİ

Örgüt üyelerinin, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla sözde yatırım yapmaya ikna edip, paravan şirketlerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları anlaşılmış, örgütün bu yöntemle 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belirlenmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan raporun incelenmesi neticesinde söz konusu suç örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıkarılırken, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konulmuştu.

Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis'teki 195 şüpheli hakkında 24 Eylül'de gözaltı kararı verilmesinin ardından eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.
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