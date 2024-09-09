Samanyolu Haber /Gündem / Milyon dolarlık dava: Dolandırıcıların kasasından çıkanlar şoke etti /09 Eylül 2024 09:38

Milyon dolarlık dava: Dolandırıcıların kasasından çıkanlar şoke etti

Gaziantep'te 5 milyon dolar dolandırıcılığı davasında, kayıp 1.5 milyon doların izi sürüldü. Banka kasalarından biri boş çıkarken, diğerinde küçük bir halı ve kot pantolon bulundu. Lübnan uyruklu J.R., paralarının bulunmasını ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

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Türkiye’den ürün almak isteyen Lübnan uyruklu J.R.’yi Gaziantep’te başkalarına ait fabrikaya götürerek 5 milyon dolar dolandıran akraba 4 Suriyelinin yargılandığı davada, Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesi kayıp 1.5 milyonun izini sürüyor. Mahkeme son duruşmada ‘nitelikli dolandırıcılık’ kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yargılanan sanıklardan Muhammed Elhüseyin’e ait banka kasalarının açılmasına karar vermişti.

KASADAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Karar üzerine banka kasaları tarafların gözetimi altında 12 Ağustos’ta açıldı. Ancak banka kasalarından biri boş çıktı. Diğerinde ise küçük bir halı ve kot pantolon olduğu görüldü.

1.5 MİLYON DOLAR ARANIYOR

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, dava dosyasına göre sanıklar, dolar ve altınlar olan kasaların videolarını çekip, “Seni dolandırmadık, altınların ve dolarların bu banka kasalarında” dedikleri J.R.’ye göndermişti. Yine dava dosyasına göre MASAK sanıkların paranın bir kısmıyla alınan 8 adet lüks daire ve 26 adet lüks arabanın göstermelik olarak devredildiğini tespit etmiş ancak 1.5 milyon doların izi bulunamamıştı. Türk adaletine güvendiğini vurgulayan J.R., paralarının bulunmasını, tüm bu iddiaların araştırılmasını ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.
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