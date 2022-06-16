Milyonerler göçü: Para nereye gidiyor?

Koronavirüs pandemisi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte dünya ekonomisi yeni bir döneme girdi. Covid zamanında paraya ulaşılması için gevşetilen faiz muslukları sıkılmaya başlanırken, dünyada büyük bir milyonerler göçü de yaşanıyor. Özellikle Rus iş dünyasının batı ile bağlarının gevşemesi sonucu, bu ülkeden çok sayıda milyoner yurt dışına göç etti. Batı ise oligarkları gördüğü yerde mal varlıklarına el koyuyor.

2022 yılı ile birlikte seyahat yasaklarının gevşemesi ve salgının geride kalması milyonerler göçünü hızlandırdı. Henley & Partners isimli yatırım ile vatandaşlık danışmanlığı şirketinin 2022 2. Çeyrek Küresel Vatandaşlık Raporu’na göre; Birleşik Arap Emirlikleri’ne bu yıl, 1 milyon doların üzerinde serveti olan 4 bin kişinin göç etmesi bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ev sahipliği yapması beklenen 3,500 yeni milyoner ile Avustralya izliyor.

Tahmin edilebileceği üzerine bu yıl milyoner sayısında en fazla kan kaybeden ülkenin Rusya olacağı var sayılıyor. Ülkedeki 15 bin milyoner farklı yerlere göçerken, ülkenin en zenginlerinin oluşturduğu kaymak tabakanın yüzde 15’nin farklı ülkelere göçtüğü bilgisi raporda yer aldı. 2019 yılında Rusya’dan 5 bin 500 milyonerin göçtüğü hesaplanıyordu.





Araştırmayı yapan ekibin direktörü Andrew Amoils, “Rusya’dan göç eden milyoner sayısının her yıl hafif de olsa arttığını öngörüyoruz. Bu ülkenin dahil olduğu problemlerin yansıması” açıklamasında bulundu.









Peki milyonerler neden Birleşik Arap Emirlikleri’ni tercih ediyor? Öncelikle ülkenin iyi bir sağlık sistemi olduğunu ve vergi konusunda da avantajlar sunduğunu anımsatmak gerek. Şirket merkezini Dubai’ye kayırmak isteyenler için önemli kurumlar vergisi avantajları var. Ayrıca zenginlere hitap eden geniş, lüks konutlar açısından da Dubai ve Abu Dhabi önemli fırsatlar sunuyor.





Bu yıl en fazla yeni milyonere ev sahibi yapması beklenen ülkeler sıralamasında dördüncü sıra İsrail’in. Yıl tamamlandığında ülkede 2 bin 500 yeni milyoner olması bekleniyor. İsrail’e yerleşen milyonerler Tel Aviv, Herzliya, Kudüs ve Netanya gibi bölgeleri tercih ediyor.





İSVİÇRE YİNE LİSTEDE

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa’da en fazla servet çekimi olan ülke İsviçre olabilir. Yıl tamamlanmadan 2 bin 200 milyonerin İsviçre’nin yolunu tutması bekleniyor. İsviçre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası, Rusların ülkedeki varlıklarını dondurarak İkinci Dünya Savaşı’nda dahi sürdürdüğü tarafsızlık ilkesinden ödün vermişti.





Henley & Partners’ın raporuna göre; Türkiye’de 1 milyon doların üzerinde parası olan 29 bin 400 kişi bulunuyor. 10 milyon doların üzerinde varlığı olan vatandaş sayısı ise bin 470. 100 milyon doların üzerinde ise 84 kişi var.



