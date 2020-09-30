Karşılıklı hakaretler havada uçuştu!

Başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ı karşı karşıya getiren ilk canlı yayın tartışmasında, ağırlıklı olarak iç politika gündemi ve 3 Kasım seçimleri tartışılırken, adayların birbirlerine yönelik sert eleştirileri dikkati çekti.



Tartışma sırasında Biden, Trump'ı ''ABD'nin en kötü başkanı'', ''Putin'in köpeği'' olarak nitelendirdi ve rakibine en az iki defa ''palyaço'' diye hitap etti. Tartışmanın ilk 18 dakikasında Trump, sık sık sesini yükselterek Biden'ın söylemlerini bastırmaya çalışınca Demokrat aday, mevcut başkana ''Adamım lütfen çeneni kapar mısın?'' dedi.



Milyonlarca kişinin izlediği tartışmada öne çıkan başlıklar:





1- Yüksek Mahkemeye yargıç atanması





Yüksek Mahkemeye yargıç atanması konu başlığı ile başlayan tartışmada, Trump, aday gösterdiği Amy Barrett'ın görevinin onaylanması için önlerinde yeterince zaman olduğunu savundu.





Trump, ülkedeki seçimler sonucunda hem Beyaz Saray'ı hem de Senatoyu kazandıklarını belirterek, "Biz seçimleri kazandık ve dolayısıyla Barrett'ı seçme hakkımız var. Çok az insan bunun tersini söyler. Bu arada Demokratlar şu anda bizim yerimizde olsa, seçim yapmamayı düşünmezlerdi bile." dedi.





Biden ise ülkedeki seçim sürecinin hali hazırda başladığını ve 10 binlerce insanın ülkedeki erken oylama sistemi ile oylarını kullandığını vurgulayarak, "Şu anda olması gereken beklemek. Bekleyip, bu seçimin sonucunu görmemiz lazım. Çünkü Amerikan halkının kendi görüşünü belirtme yolu, kimi, başkan ve başkan yardımcısı olarak seçtikleridir." diye konuştu.





ABD Başkanı Trump ise Biden'ın Yüksek Mahkeme yargıcı seçimi için şubata kadar beklenmesi fikrine karşı çıkarak, "ABD Başkanı 4 yıllığına seçilir, 3 yıllığına değil. Şu anda Senato bizde, seçilmiş bir başkanımız var." dedi.





2- Obamacare atışması





Biden, Trump yönetiminin, "Obamacare" olarak da bilinen sağlık yasasından kurtulmak istediğini belirterek, "Trump başkanlık için yarışırken bu yasadan kurtulmaya çalışıyordu. Şimdi de Yüksek Mahkemede bu yasayı bitirmek istiyor. Bunun sonucunda 20 milyon insanın sağlık sigortası kesilecek." diye konuştu.





Trump ise Biden'ın, Vermont Senatörü Bernie Sanders ile bir "manifesto" yayımladığını belirterek, "Bu manifestoda sosyalist bir sağlık sistemi vardı." ifadesini kullandı.





Biden'ın Demokrat Partinin başkan adayının belirlendiği ön seçimlerde Sanders'ı yendiğini söylemesi üzerine ise Trump, "Sanders yarıştan çekilmeseydi, tüm ön seçimleri kaybedecektin." dedi.





Bunun üzerine Biden, "Trump'ın söylediği her şey yalan. Ben yalanları ortaya dökmek için burada değilim, herkes Trump'ın yalancı olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.





Biden'ın ortada bir manifesto olmadığını iddia etmesi üzerine Trump, Biden'a dönerek, "Sen sola karşı kaybettin. Sanders ile bir plan üzerine anlaştın." dedi.





Trump, Obamacare yerine daha sürdürülebilir bir sistem getirdiklerini savunarak, "Obamacare bir felaketti. Çok pahalıydı. Hiçbir işe yaramadı." diye konuştu.





Öte yandan Biden, Trump'ın elinde, sağlık konusunda imzaladığı başkanlık kararnamelerinden başka bir sağlık planı olmadığını savundu.





Biden ve Trump'ın birbirinin sözünü sürekli kesmesi nedeniyle moderatör Wallace'ın uyarısı üzerine Biden, Trump hakkında, "Bu palyaço ile ile konuşmak çok zor, özür dilerim bu insanlardan." dedi.





3- Covid-19 ile mücadele





Trump ve Biden, ikinci konu başlığı olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda kozlarını paylaştı.





Biden, ABD'de şu ana kadar 200 binden fazla kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve 7 milyondan fazla kişinin virüse yakalandığını vurgulayarak, "Bu rakamlar Başkan Trump'a sunulduğunda, 'neyse o' diyor. Evet bu sen olduğun için ne oluyorsa o. Çünkü Trump'ın bir planı yok. Ortaya hiçbir şey koymadı. Trump, şubat ayında krizin ne kadar ciddi olduğunu biliyordu. Bunun ölümcül bir hastalık olduğunu biliyordu. Peki ne yaptı? İnsanları uyarmadı." ifadelerini kullandı.





Trump'ın, hastalık ciddi boyutlara gelene kadar beklediğini savunan Biden, "Trump'ın hala ciddi bir planı yok." dedi.





Biden, mart ve temmuz aylarında Kovid-19'a karşı planlarını açıkladıklarını belirterek, "Artık sığınağından çıkmalısın, kafanı, gömdüğün kumdan çıkarmalısın. Oval Ofis'e işinin başına dönüp, Cumhuriyetçi ve Demokratları bir araya getirip yapılması gerekeni yapmalısın." şeklinde konuştu.





Trump: "Olanlar Çin'in suçu"





Trump ise,"Biz sizi dinleseydik, ülkenin birçok bölümü açık kalırdı ve ölü sayımız 200 bin değil de 2 milyon olurdu. Bu olanlar Çin'in suçu. Çin bunun olmasına izin vermemeliydi." dedi.





Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin gerçek ölü sayısını sakladığını iddia eden Trump, yakın zamanda ellerinde virüse karşı bir aşı ve ilaç olacağını kaydetti.





Basının tarafsız olmadığını belirten Trump, "Sana iyi bir basını, bana kötü basını veriyorlar." ifadesini kullandı.





Trump'ın, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemdeki Domuz Gribi salgınını iyi yönetemediğini savunması üzerine ise Biden, "O salgında 200 bin değil, 14 bin insan öldü." yanıtını verdi.





Trump ve Biden arasında miting atışması





Aşı konusunda ise Biden, Trump'ın sözlerinden ziyade bilim insanlarının yaptığı açıklamalara güveneceklerini söyledi.





Biden'ın Trump'ın zekası konusunda konuşması üzerine Trump, "Sen bana zekadan mı söz ediyorsun? Sen Delaware Eyalet Üniversitesine gittiğini söyledin ama gittiğin yüksekokulun adını unuttun. Sen yüksek okuldan mezunsun. Sınıfında da son sıralardaydın." ifadelerini kullandı.





Trump, çok kişinin katılımıyla yaptığı mitinglere ilişkin ise, "İnsanlar benim söylediklerimi duymak istiyor. Şu ana kadar bir sorun yaşamadık. Çünkü dış mekanda yapıyoruz." dedi.





Biden ise, "Trump sosyal mesafe konusunda tamamen sorumsuzca davranıyor. Onu, bunu yapmamaya davet ediyorum. Ahmakça davranıyor." diye konuştu.





"Bu adam ülkeyi yok edecek"





Ekonomi politikalarının da ele alındığı tartışmada, Trump "tarihin en büyük ekonomisini inşaa ettiklerini" ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyetin durduğunu anlattı.





Trump, ekonomik faaliyetin normale döndüğüne işaret ederek, 10,4 milyon çalışanın 4 ayda işlerine geri döndüğünü ve bunun bir "rekor" olduğunu kaydetti.





Ekonominin hızlı normalleşmesine temkinli yaklaşan Biden'ı eleştiren Trump, "Bu adam tüm ülkeyi kapatacak ve yok edecek." dedi. Biden ise Kovid-19 krizinde Trump gibi milyoner ve milyarderlerin çok iyi iş çıkardığını söyledi.





4- Vergi konusu





Artan Covid-19 vakalarına rağmen Trump'ın ekonominin normalleşmesinde ısrarcı olduğunu belirten Biden, Covid-19 krizi çözülene kadar ekonominin düzeltilemeyeceğini dile getirdi. Ayrıca Biden, Trump yönetimini küçük işletmelere yardım etmek için hiçbir şey yapmamakla suçladı.





Trump ise insanların, okulların açılmasını ve ekonominin normalleşmesini istediğini belirterek, "İnsanlar eyaletlerin kapanmasını istemiyor. New York'a bakıyorum, çok üzücü. New York'ta neler oluyor, neredeyse bir hayalet kasaba gibi." dedi.





New York Times'ta yer alan ve 2016 ile 2017 yıllarında sadece 750 dolar federal gelir vergisi ödediği yönündeki haberin sorulması üzerine Trump, "Milyonlarca dolar vergi ödedim." yanıtını verdi.





Biden'ın, vergi beyannamelerini yayımlamasını istemesi üzerine Trump, yakında bunu yapacağını söyledi. Trump vergi konusunda "Göreceksiniz" demesi üzerine Joe Biden "Ne zaman, inşallah?" karşılığını verdi.





5- "Beyazların üstünlüğü" konusu





Adaylar arasında ABD'de siyahi vatandaşlara yönelik tutumlar ve 'beyazların üstünlüğü' konusunda da atışma yaşandı. Moderatör Wallace, Trump'a 'beyazların üstünlüğünü' savunan aşırı sağcı grupları kınayıp kınamadığını sordu.





Trump ise bu grupları kınamayı reddetti. Moderatöre "hangi gruplar" olduğunu soran Trump'a Biden, aşırı sağcı grup olan Proud Boys adını verdi. Buna rağmen Trump söz konusu grubu kınamayı reddetti ve şiddetin büyük çoğunluğunun aşırı sol gruplardan kaynaklandığını söyledi.